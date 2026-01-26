Logo
Мина и Каспер се вјенчали у тајности?

Телеграф

26.01.2026

20:07

Мина Костић у емисији признала да је слала интимне слике Касперу
Мина Костић објавила је фотографију на којој се види вјеренички прстен којим ју је запросио Мане Ћурувија звани Каспер, али поред њега сада сија и бурма са брилијантима.

Она је своју руку на Касперовој фотографисала у колима и сви су примјетили нови детаљ, док јој је на кољену Нови завјет.

Овим поводом огласила се и пјевачица која је због снимања емисије са Каспером отпутовала у Скопље.

Каже да се нису још вјенчали.

- Није, то је прстен. Боже, тако нешто не бих крила - прокоментарисала је.

- Обавјестићемо кад се будемо вјенчавали - додала је Мина за ''Телеграф.рс''.

Мина Костић

Мане Ћурувија Каспер

