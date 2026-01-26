Мина и Каспер се вјенчали у тајности?

Извор:
Телеграф
26.01.2026
20:07
Коментари:0
Мина Костић објавила је фотографију на којој се види вјеренички прстен којим ју је запросио Мане Ћурувија звани Каспер, али поред њега сада сија и бурма са брилијантима.
Она је своју руку на Касперовој фотографисала у колима и сви су примјетили нови детаљ, док јој је на кољену Нови завјет.
Овим поводом огласила се и пјевачица која је због снимања емисије са Каспером отпутовала у Скопље.
Каже да се нису још вјенчали.
- Није, то је прстен. Боже, тако нешто не бих крила - прокоментарисала је.
- Обавјестићемо кад се будемо вјенчавали - додала је Мина за ''Телеграф.рс''.
