Душан Мандић поред спорта има и приватни бизнис од којег зарађује папрено, а ево о чему је ријеч

Курир

26.01.2026

08:13

Душан Мандић поред спорта има и приватни бизнис од којег зарађује папрено, а ево о чему је ријеч
Фото: Tanjug/Vladimir Šporčić

Репрезентативци Србије освојили су у нед‌јељу злато на Европском првенству у ватерполу, а Душан Мандић добио је и МПВ награду у финалу.

Поред тога што је наш најбољи ватерполиста, Душан има и приватан бизнис у Црној Гори од којег има додатан извор прихода.

Наиме, Душан Мандић и његова супруга власници су луксузних апартмана у Тивту које издају, а само двије ноћи проведене у њиховој некретнини коштају наводно 540 евра.

Ватерполо Србија Стевановић

Остали спортови

"Хорор" пред финале: Селектор Стевановић изнио шокантне детаље послије злата!

Локација је близу плаже Понта Сељанова и цркве Светог Саве, а апартман нуди и сезонски базен на отвореном, приватни паркинг, а гости имају прилике да уживају и у тераси са погледом на град.

Кухиња је у потпуности опремљена, а на сајту за издавање се налази порука Душана и његове супруге Слађе посјетиоцима:

магла бањалука

Друштво

Бањалука обавијена густом маглом и нездравим ваздухом

"Драги гости, желим да вам представим неке занимљивости о настајању нашег објекта. Ја сам Душан Мандић и професионално се бавим ватерполом. До сада, у својој спортској каријери сам освојио медаље са свих такмичења, а као свој највећи успјех бих издвојио златне медаље са Олимпијских игара у Рију 2016. године и у Токију 2020. Као мали, маштао сам да једног дана наставим породични бизнис издавања апартмана и сада сам свој план спровео у д‌јело. Идеја за првобитни изглед куће дошла је од мог д‌једе који је као Титов војник током једне посјете Грчкој примјетио прелијепу, камену кућу поред мора. Убрзо по завршетку путовања, прије нешто више од 50 година, д‌једа је направио кућу на данашњем мјесту. Августа 2018. године, кућа је реновирана, добила је нови, модернији изглед. Њен назив потиче из грчке митологије и у преводу значи “место савршене среће” – нешто још љепше и боље од раја. Такође, мој тата има два туристичка брода и за потпуни ужитак препоручујемо вам крстарење Бококоторским заливом. Моја супруга Слађа и ја Вам желимо топлу добродошлицу и тренутке за памћење! Душан Мандић", пише у поруци.

“Одличан је газда”

Запослени су за ватерполисту имали само ријечи хвале.

"Душан и Слађа су газде за пожељети. Заиста све најљепше о њима имам да кажем. Они радницима и ван сезоне, када овде нема посла, свима дају по пола плате, а и уредно смо пријављени, иако то не морају да раде. Стварно не знам да ли је Душан бољи као човјек или као ватерполиста", испричао запослени својевремено за Курир.

Dušan Mandić

бизнис

