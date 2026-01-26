Logo
Полиција на ногама: Нестао Адмиан Сеферовић (16)

26.01.2026

07:30

Нестао Адмиан Сеферовић
Фото: Polizei Unterfranken

Њемачка полиција тражи 16-годишњег Адмиана Сеферовића из мјеста Маинашаф у округу Ашафенбург.

Младић је нестао у петак ујутро, 23. јануара, а од тада му се губи сваки траг.

Према саопштењу полиције, Адмиан Сеферовић кренуо је у петак око 07.00 сати ујутро према школи, али у школу никада није стигао. Његов нестанак пријављен је истога дана, након чега је покренута потрага.

Пријатељи породице су за "Фениx-магазин" рекли како се фамилија прије десетак година из Загреба доселила у Њемачку.

"Младић има само 16 година, вани је хладно, надам се да ће га што прије наћи", рекла је пријатељица породице.

У потрагу су се преко друштвених мрежа укључиле и чланице групе "Жене у Њемачкој" те се сви надају сретном исходу.

Нестали младић је витке грађе, има дужу црну косу, а у тренутку нестанка наводно је био обучен у црну одјећу. Са собом је имао црно-зелени руксак марке Scout.

Полиција позива све грађане који имају било какве информације о његовом кретању или могућем боравишту да се јаве надлежној полицијској станици.

Свака информација може бити од велике важности за проналазак несталог малољетника.

Полиција у Ашафенбургу прима дојаве на број 06021/857-2230. Корисне информације које могу довести до проналаска несталог младића могу се дати и на контакт бројеве родитеља 0163 1667645 и 0176 24228241, наводи "Фениx-Магазин".

Њемачка

