Ужас на аеродрому: Авион се срушио током полијетања

Извор:
Б92
26.01.2026
07:24
Коментари:0
Приватни авион са 8 људи срушио се данас на аеродрому у Бангор у америчкој Мејн, саопштила је америчка Савезна ваздухопловна управа (ФАА).
Степен њихових повреда није познат, пренио је CNN позивајући се на извор упознат са инцидентом. Како се наводи, у питању је пословни авион "Bombardier Challenger 650".
Аеродром је у саопштењу рекао CNN-u да су екипе за хитне интервенције реаговале на инцидент око 19:45 часова по локалном времену.
Breaking news from Maine A private Bombardier Challenger 650 jet carrying 8 people crashed during takeoff at Bangor International Airport amid #BreakingNews #USAnews #usa #PlaneCrash #Maine #bangormaine#aviationnews #Snowstorm— Breaking World Update USA | All News: Politics, Te (@VikramPanwar80) January 26, 2026
Watch full Video Link: https://t.co/LRtWW05U9F pic.twitter.com/FMAxgSfGaZ
"Прва екипа за реаговање је још увијек на лицу мјеста и очекује се да ће активно радити на лицу мјеста још неколико сати прије него што буду доступне додатне информације", саопштили су град Бангор и Међународни аеродром Бангор, додајући да је успостављен центар за хитне операције.
Пад се догодио усред јаке сњежне олује која се креће кроз сјевероисток САД.
Температуре су знатно испод нуле у Мејну, са снијегом који узрокује веома ниску видљивост. Неколико минута прије пада, контролори лета и пилоти на аеродрому Бангор могу се чути како разговарају о слабој видљивости и одлеђивању, мада није одмах јасно ко са ким разговара, према аудио запису добијеном са портала "LiveATC.net".
New post shares a photo of the Bombardier Challenger 600 crash site in Bangor, Maine. Explore the image and the story here: https://t.co/UAMMjRPdvV— Airline Hub (@AirlineHub1) January 26, 2026
Контролор лета одобрио је пилоту полијетање са бангорске писте 33.
Два минута касније, један контролор је радио-везом јавио да је сав саобраћај заустављен на писти. Неколико тренутака послије тога, чује се други контролор како каже да је путнички авион окренут наопачке.
Аеродром је затим затворен, а возилима хитне помоћи је дозвољено да се крећу по аеродрому.
Контролор је касније изјавио да су свјесни да се у авиону налазе три члана посаде и могуће пет путника.
Градови и општине
1 ч0
Тенис
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Сцена
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
11 ч0
Свијет
11 ч0
Свијет
13 ч2
Најновије
Најчитаније
08
35
08
32
08
31
08
22
08
14
Тренутно на програму