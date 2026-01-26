Logo
Ужас на аеродрому: Авион се срушио током полијетања

Б92

26.01.2026

07:24

0
Приватни авион са 8 људи срушио се данас на аеродрому у Бангор у америчкој Мејн, саопштила је америчка Савезна ваздухопловна управа (ФАА).

Степен њихових повреда није познат, пренио је CNN позивајући се на извор упознат са инцидентом. Како се наводи, у питању је пословни авион "Bombardier Challenger 650".

Аеродром је у саопштењу рекао CNN-u да су екипе за хитне интервенције реаговале на инцидент око 19:45 часова по локалном времену.

"Прва екипа за реаговање је још увијек на лицу мјеста и очекује се да ће активно радити на лицу мјеста још неколико сати прије него што буду доступне додатне информације", саопштили су град Бангор и Међународни аеродром Бангор, додајући да је успостављен центар за хитне операције.

Пад се догодио усред јаке сњежне олује која се креће кроз сјевероисток САД.

Температуре су знатно испод нуле у Мејну, са снијегом који узрокује веома ниску видљивост. Неколико минута прије пада, контролори лета и пилоти на аеродрому Бангор могу се чути како разговарају о слабој видљивости и одлеђивању, мада није одмах јасно ко са ким разговара, према аудио запису добијеном са портала "LiveATC.net".

Контролор лета одобрио је пилоту полијетање са бангорске писте 33.

Два минута касније, један контролор је радио-везом јавио да је сав саобраћај заустављен на писти. Неколико тренутака послије тога, чује се други контролор како каже да је путнички авион окренут наопачке.

Аеродром је затим затворен, а возилима хитне помоћи је дозвољено да се крећу по аеродрому.

Контролор је касније изјавио да су свјесни да се у авиону налазе три члана посаде и могуће пет путника.

