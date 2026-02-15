Познато када се изриче пресуда Симбаду из БиХ - осумњиченом за тероризам

Извор:
СРНА
15.02.2026
17:12
Пред Судом БиХ сутра би требало да буде изречена пресуда Симбаду Бајректаревићу из Велике Кладуше оптуженом за тероризам.
Оптужница га терети да је 7. априла 2024. године на друштвеној мрежи "Фејсбук" поставио поруку којом пријети терористичким нападом широј популацији становништва називајући их, између осталог, "невјерницима" и "многобошцима".
Ову пријетњу је објавио уз своју фотографију у маскирним панталонама са аутоматским оружјем, ножем и црном заставом са арапским словима.
Бајректаревићу је 2. фебруара одређен притвор због застрашивања тужиоца Тужилаштва БиХ и службеника Агенције за истраге и заштиту БиХ.
Он се сумњичи да је од 1. до 15. јануара путем "Фејсбука" објављивао фотографије са пријетећим текстом како би тужиоца и полицијског службеника спријечио или омео у вршењу службених дужности у предмету који се води против њега за тероризам.
