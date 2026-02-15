Logo
Познато стање дјевојчице која је повријеђена у тешкој несрећи

Извор:

Телеграф

15.02.2026

14:51

Коментари:

0
Познато стање дјевојчице која је повријеђена у тешкој несрећи
Фото: Pexels

Дјевојчица стара 13 година тешко је повријеђена када је као пјешак оборена синоћ око 20.52 сати у Београду.

Повријеђена дјевојчица одмах је пребачена у Ургентни центар. Како сазнаје Блиц, она је одмах оперисана. Љекари су током ноћи пратили њено стање које је стабилно.

Дјевојчица која је тешко повријеђена у саобраћајној несрећи у близини ТЦ Галерија налази се на интензивној њези.

Према незваничним информацијама, на дјевојчицу која је прелазила улицу, налетјело је путничко возило марке BMW. Возилом је управљао тинејџер С. К. (19).

Полиција је обавила увиђај на лицу мјеста, а саобраћај у овом дијелу Београда на води био је привремено регулисан под појачаним надзором.

