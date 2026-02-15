Познато стање дјевојчице која је повријеђена у тешкој несрећи

Извор:
Дјевојчица стара 13 година тешко је повријеђена када је као пјешак оборена синоћ око 20.52 сати у Београду.
Повријеђена дјевојчица одмах је пребачена у Ургентни центар. Како сазнаје Блиц, она је одмах оперисана. Љекари су током ноћи пратили њено стање које је стабилно.
Дјевојчица која је тешко повријеђена у саобраћајној несрећи у близини ТЦ Галерија налази се на интензивној њези.
Према незваничним информацијама, на дјевојчицу која је прелазила улицу, налетјело је путничко возило марке BMW. Возилом је управљао тинејџер С. К. (19).
Полиција је обавила увиђај на лицу мјеста, а саобраћај у овом дијелу Београда на води био је привремено регулисан под појачаним надзором.
