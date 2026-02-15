Сијарто: Кијев и даље блокира испоруке нафте Мађарској

Извор:
СРНА
15.02.2026
14:32
Нафтовод "Дружба" је технички спреман за рад, али нафта не тече из Русије у Мађарску због политичке одлуке украјинског руководства, изјавио је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.
Коментаришући извјештаје о обустави испорука нафте Словачкој и Мађарској преко украјинске територије, Сијарто је напоменуо да "нафтовод `Дружба` није оштећен као резултат најновијих удара".
"Оштећење инфраструктуре око нафтовода не омета његов рад. Технички, он је спреман да настави испоруке. Постоји само политички разлог за ометање његовог рада", рекао је Сијарто Радију "Кошут".
Сијарто је раније оптужио украјинског предсједника Владимира Зеленског да је наредио блокирање испорука нафте Мађарској из Русије преко нафтовода "Дружба" да би створио тешкоће мађарским властима уочи парламентарних избора.
