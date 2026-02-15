Почела Сретењска академија, присуствују званичници Српске

15.02.2026
Сретењска академија поводом обиљежавања Дана државности Србије почела је у Крагујевцу у присуству званичника Србије и Републике Српске.
Академији, између осталих, присуствују предсједници Скупштине Србије Ана Брнабић, предсједник Владе АП Војводине Маја Гојковић, министри у Влади Српске Жељко Будимир, Радан Остојић, Горан Селак, Петар Ђокић и Сенка Јујић, те политички представници српског народа у Сјеверној Македонији и Црној Гори.
Државна свечаност поводом обиљежавања Дана државности Србије одржана је претходно у Орашцу, а предводили су је премијери Србије Ђуро Мацут и Републике Српске Саво Минић.
Сретење се под слоганом "Саборност и понос" као Дан државности обиљежава у Србији и Републици Српској у складу са Декларацијом са Свесрпског сабора.
Обиљежавање Сретења у Републици Српској организовано је у протекла два дана у Бањалуци и Вишеграду.
Сретење се обиљежава као Дан државности у знак сјећања на 15. фебруар 1804. године када је под вођством вожда Карађорђа подигнут Први српски устанак против османлија и на исти дан 1835. године када је у Крагујевцу усвојен први устав Кнежевине Србије, познат као Сретењски устав.
