Тинејџер убијен, а двојица рањена у нападу ножем

Извор:

Агенције

15.02.2026

14:21

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Један тинејџер је убијен, а двојица су рањена у нападу ножем у Осаки, саопштила је данас јапанска полиција.

У саопштењу полиције се наводи да се напад догодио синоћ по локалном времену. Полиција је данас успјела да ухапси 21-годишњег младића који је претходно побјегао са мјеста напада, пренио је Кјодо.

Истиче се да је жртва смртног исхода био 17-годишњи дјечак. Полиција вјерује да је нападач познавао жртве и да је крвавом инциденту претходила свађа.

Изјава ухапшеног: „Нисам намјеравао да убијем“

Ухапшени младић је полицији изјавио да није намјеравао да убије тинејџера, већ да је намјера била да ножем застраши неке друге младиће.

Tokio

Убиство

