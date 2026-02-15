Тинејџер убијен, а двојица рањена у нападу ножем

Извор:
Агенције
15.02.2026
14:21
Коментари:0
Један тинејџер је убијен, а двојица су рањена у нападу ножем у Осаки, саопштила је данас јапанска полиција.
У саопштењу полиције се наводи да се напад догодио синоћ по локалном времену. Полиција је данас успјела да ухапси 21-годишњег младића који је претходно побјегао са мјеста напада, пренио је Кјодо.
Занимљивости
Ова 4 знака ће коначно имати среће у љубави
Истиче се да је жртва смртног исхода био 17-годишњи дјечак. Полиција вјерује да је нападач познавао жртве и да је крвавом инциденту претходила свађа.
Ухапшени младић је полицији изјавио да није намјеравао да убије тинејџера, већ да је намјера била да ножем застраши неке друге младиће.
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Свијет
3 ч0
Република Српска
3 ч2
Најновије
Најчитаније
17
13
17
12
17
04
17
00
16
42
Тренутно на програму
15:00
СБ затвара круг (12+,Р)
филмски програм
16:30
Временска прогноза
временска прогноза
16:35
Гастро бар
лајфстајл
17:00
Путник намјерник (Р)
документарни програм
17:30
Обећани живот СЕ01 ЕП02 (12+,Р)
серијски програм
18:20
Енерго клуб
инфотејмент
18:55
Маркетинг
маркетинг