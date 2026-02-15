Преврнуо се туристички брод: Има мртвих, међу њима дјевојчица

15.02.2026
Трогодишња девојчица је једна од двије особе које су погинуле, док је седам особа нестало након што се претрпани туристички брод преврнуо само неколико минута након поласка у Манаус, у бразилској Амазонији.
Брод је потонуо у близини познатог туристичког места "Сусрет вода" у петак поподне. Десетине путника бориле су се у ријеци док су други бродови покушавали да их извуку из воде.
Брод је испловио из Манауса ка Нова Олинда до Норте око 12:30 часова. Брод је потонуо близу мјеста гдје се реке Рио Негро и Рио Солимоес спајају, али теку једна поред друге без мијешања.
Снимци са лица мјеста приказују путнике разбацане по црној и браон води, неки се држе прслука за спашавање, други се држе плутајућег отпада.
Према подацима ватрогасаца, двије особе су погинуле, седам је нестало, а 71 је спашена.
Трогодишња Самила де Соуза је преминула по доласку у локалну дјечју болницу, док је друга жртва, 22-годишња Лара Бјанка, идентификована од стране Форензичког медицинског института.
Њено тијело је пребачено у ватрогасну патролну јединицу у луку Манаус, а потом у локални форензички институт. Пуковник Елитон, командант специјализованих ватрогасаца, изјавио је да већина спашених није задобила озбиљне повреде.
Око 25 ватрогасаца, три брода и осам ватрогасних возила, уз полицијски брод и хитну помоћ, били су укључени у спасилачку операцију. Рониоци су претраживали подводни дио ријеке, док су други тимови прегледали обале Солимоеса.
Бразилска морнарица послала је спасилачки тим и хеликоптер како би лоцирали путнике и покренули прелиминарну истрагу.
"Тренутно водимо разговор са свим особама које су биле на броду, укључујући путнике и посаду, како бисмо потврдили информације с потпуном одговорношћу и транспарентношћу. Такође истражујемо све околности које су довеле до инцидента заједно с надлежним органима", рекао је капетан брода, Лима де Абро Навегачос, потврдивши инцидент.
Регионална полиција саопштила је да је капетан брода ухапшен због убиства из нехата, али ће бити пуштен уз кауцију. Више агенција формирало је заједнички тим за координацију реакције, а на пристаништу психолози и социјални радници пружају подршку породицама које чекају вести, пише The Sun.
Two people have been confirmed dead after the passenger boat Lima de Abreu XV sank at the Encontro das Águas in Manaus, where the Rio Negro meets the Rio Solimões in Brazil.— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) February 14, 2026
The victims have been identified as a woman and a three-year-old child. The vessel was travelling to Nova… pic.twitter.com/S2DzvixwSM
