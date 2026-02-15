Logo
Преврнуо се туристички брод: Има мртвих, међу њима дјевојчица

15.02.2026

13:05

Амазонији, преврнуо се брод
Фото: Printscreen/X/Volcaholic

Трогодишња девојчица је једна од двије особе које су погинуле, док је седам особа нестало након што се претрпани туристички брод преврнуо само неколико минута након поласка у Манаус, у бразилској Амазонији.

Брод је потонуо у близини познатог туристичког места "Сусрет вода" у петак поподне. Десетине путника бориле су се у ријеци док су други бродови покушавали да их извуку из воде.

Брод је испловио из Манауса ка Нова Олинда до Норте око 12:30 часова. Брод је потонуо близу мјеста гдје се реке Рио Негро и Рио Солимоес спајају, али теку једна поред друге без мијешања.

Снимци са лица мјеста приказују путнике разбацане по црној и браон води, неки се држе прслука за спашавање, други се држе плутајућег отпада.

Број жртава и спашених

Према подацима ватрогасаца, двије особе су погинуле, седам је нестало, а 71 је спашена.

Трогодишња Самила де Соуза је преминула по доласку у локалну дјечју болницу, док је друга жртва, 22-годишња Лара Бјанка, идентификована од стране Форензичког медицинског института.

Сташа Кошарац

Њено тијело је пребачено у ватрогасну патролну јединицу у луку Манаус, а потом у локални форензички институт. Пуковник Елитон, командант специјализованих ватрогасаца, изјавио је да већина спашених није задобила озбиљне повреде.

Операција спашавања и истрага

Око 25 ватрогасаца, три брода и осам ватрогасних возила, уз полицијски брод и хитну помоћ, били су укључени у спасилачку операцију. Рониоци су претраживали подводни дио ријеке, док су други тимови прегледали обале Солимоеса.

Бразилска морнарица послала је спасилачки тим и хеликоптер како би лоцирали путнике и покренули прелиминарну истрагу.

"Тренутно водимо разговор са свим особама које су биле на броду, укључујући путнике и посаду, како бисмо потврдили информације с потпуном одговорношћу и транспарентношћу. Такође истражујемо све околности које су довеле до инцидента заједно с надлежним органима", рекао је капетан брода, Лима де Абро Навегачос, потврдивши инцидент.

Регионална полиција саопштила је да је капетан брода ухапшен због убиства из нехата, али ће бити пуштен уз кауцију. Више агенција формирало је заједнички тим за координацију реакције, а на пристаништу психолози и социјални радници пружају подршку породицама које чекају вести, пише The Sun.

