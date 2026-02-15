Опасно претицање преко дупле пуне линије у тунелу: Возачи санкционисани

Извор:
Црна-хроника.инфо
15.02.2026
12:55
Коментари:0
Полицијски службеници Полицијске станице Немила идентификовали су и санкционисали оба возача који су јуче несавјесном вожњом угрозили безбједност саобраћаја на магистралном путу М-17, потврђено је за портал Црна-Хроника.
Подсјећамо, на снимку који је објављен на друштвеним мрежама види се како два путничка возила врше претицање преко дупле пуне линије унутар тунела, чиме су директно довели у опасност друге учеснике у саобраћају.
Савјети
Ово је најгори начин да окачите пешкир
Према информацијама до којих је дошао поменути портал, полиција је након објаве снимка брзо реаговала, пронашла идентитете возача након чега је против њих подузето законом предвиђено поступање.
Поступак је вођен у складу са чланом 61. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ, који за овакву врсту прекршаја предвиђа:
-новчану казну од 100 КМ до 300 КМ,
-2 казнена бода,
-заштитну мјеру забране управљања возилом од 1 до 4 мјесеца.
Незванично, ријеч је о возачима поријеклом из Босне и Херцеговине који раде у иностранству.
Љубав и секс
Снимак шокирао свијет: Пред дјететом без стида имали однос на плажи
Из полиције подсјећају да су тунели зоне повећаног ризика, те да непрописна претицања представљају један од најопаснијих прекршаја, с могућим тешким посљедицама.
Апелују на све учеснике у саобраћају да поштују сигнализацију и прописе како би се спријечиле трагедије на бх. путевима.
Сцена
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч5
Друштво
5 ч0
Хроника
6 ч0
Хроника
6 ч0
Хроника
8 ч0
Хроника
19 ч0
Најновије
Најчитаније
17
13
17
12
17
04
17
00
16
42
Тренутно на програму