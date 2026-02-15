Logo
Опасно претицање преко дупле пуне линије у тунелу: Возачи санкционисани

Црна-хроника.инфо

15.02.2026

Претицање у тунелу Немила
Фото: CrnaHronika/Facebook/Screenshot

Полицијски службеници Полицијске станице Немила идентификовали су и санкционисали оба возача који су јуче несавјесном вожњом угрозили безбједност саобраћаја на магистралном путу М-17, потврђено је за портал Црна-Хроника.

Подсјећамо, на снимку који је објављен на друштвеним мрежама види се како два путничка возила врше претицање преко дупле пуне линије унутар тунела, чиме су директно довели у опасност друге учеснике у саобраћају.

Према информацијама до којих је дошао поменути портал, полиција је након објаве снимка брзо реаговала, пронашла идентитете возача након чега је против њих подузето законом предвиђено поступање.

Поступак је вођен у складу са чланом 61. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ, који за овакву врсту прекршаја предвиђа:

-новчану казну од 100 КМ до 300 КМ,

-2 казнена бода,

-заштитну мјеру забране управљања возилом од 1 до 4 мјесеца.

Незванично, ријеч је о возачима поријеклом из Босне и Херцеговине који раде у иностранству.

Из полиције подсјећају да су тунели зоне повећаног ризика, те да непрописна претицања представљају један од најопаснијих прекршаја, с могућим тешким посљедицама.

Апелују на све учеснике у саобраћају да поштују сигнализацију и прописе како би се спријечиле трагедије на бх. путевима.

