Стефана убио због просутог пића: За свирепо убиство добио мизерну казну

Информер

15.02.2026

10:39

Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Нишлија Филип Петровић (33) правноснажно је осуђен на 12 година затвора због убиства радника обезбјеђења УКЦ Ниш Стефана Стефановића (26) и тешког рањавања његовог пријатеља Милана Цветковића.

На тај начин преиначена је пресуда Вишег суда у Нишу од 9. маја прошле године којом је Петровићу због убиства на мах и истог дјела у покушају изречена јединствена казна затвора од осам година а на коју су се жалили и одбрана и Више јавно тужилаштво.

"Апелациони суд је преиначио пресуду Вишег суда у дјелу одлуке о кривичној санкцији па је изрекао јединствену казну од 12 година затвора у коју се осуђеном урачунава вријеме проведено у притвору и током трајања мјере забране напуштања стана", саопштила је Ивана Младеновић, портпарол Апелационог суда у Нишу.

Истом одлуком Апелационог суда смањена је казна са три на две године Милану Цветковићу због насилничког понашања а део пресуде Вишег суда којом је Андрији Петровићу због истог дјела изречена казна од једне године и шест мјесеци затвора.

Полиција Србија

Хроника

Тинејџер без дозволе изазвао судар, погинуо мотоциклиста

Филип Петровић је 13. августа 2022. године у кафићу "Процес" у центру Ниша ножем усмртио Стефановића а Цветковићу нанио тешке тјелесне повреде опасне по живот. Убиству је претходила туча између Филипа и сада покојног Стефана те његових пријатеља Милана Цветковића и Андрије Петровића која је имала баналан повод. Наиме, Стефан је у пролазу закачио сто за којем су сједила тројица младића и просуо им пиће због чега су га они пратили до тоалета и претукли га. Филип се вратио у салу и ножем који је имао код себе Милана убо у стомак док је Стефану задао ударац у лијеву страну грудног коша и заврнуо оштрицу, он је начинио неколико корака и пао мртав на под.

На правноснажну пресуду се могу изјавити само ванредни правни лијекови Врховном суду који не одлажу извршење казне, преноси Информер.

teško ubistvo

Srbija

пресуда

