Снијег забијелио БиХ, саобраћај отежан

Јаче падавине које су почеле током ноћи захватиле су већи дио земље, а снијег је у појединим подручјима већ отежао саобраћај и успорио кретање возила, посебно на планинским дионицама и вишим предјелима.
Према доступним информацијама, највише падавина забиљежено је у дијеловима сјевероисточне, сјеверне и централне БиХ, гдје се очекује између 15 и 30 цм падавина до недјеље послијеподне.
На планинама снијег интензивно пада, а очекује се нови сњежни покривач од 10 до 30 центиметара, што је довело до отежаних услова вожње, споријег одвијања саобраћаја и повремених застоја. У нижим крајевима већином пада киша, али је током јутра, уз захлађење, локално забиљежена и сусњежица те тањи сњежни покривач.
У појединим дијеловима сјевероистока БиХ висина снијега у нижим предјелима може достићи 5 до 10 центиметара, што додатно успорава саобраћај, посебно на регионалним и локалним путевима.
Метеоролози најављују да ће падавине током недјељног послијеподнева постепено слабити и престајати уз дјелимично разведравање са сјеверозапада. Ноћ на понедјељак очекује се ведра и хладна, уз појаву мраза, док се већ од понедјељка послијеподне поново прогнозира ново наоблачење и нове падавине.
Возачима се савјетује опрезна вожња, прилагођавање брзине условима на путу те обавезна зимска опрема, посебно на дионицама у вишим предјелима и планинским превојима.
