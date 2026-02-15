Logo
Снијег забијелио БиХ, саобраћај отежан

Извор:

Црна-хроника.инфо

15.02.2026

10:09

Снијег
Фото: Pixabay/pasja1000

Јаче падавине које су почеле током ноћи захватиле су већи дио земље, а снијег је у појединим подручјима већ отежао саобраћај и успорио кретање возила, посебно на планинским дионицама и вишим предјелима.

Према доступним информацијама, највише падавина забиљежено је у дијеловима сјевероисточне, сјеверне и централне БиХ, гдје се очекује између 15 и 30 цм падавина до недјеље послијеподне.

Moskva Kremlj

Свијет

Москва потврдила: Ако Кијев коначно одржи изборе, неће бити напада

На планинама снијег интензивно пада, а очекује се нови сњежни покривач од 10 до 30 центиметара, што је довело до отежаних услова вожње, споријег одвијања саобраћаја и повремених застоја. У нижим крајевима већином пада киша, али је током јутра, уз захлађење, локално забиљежена и сусњежица те тањи сњежни покривач.

У појединим дијеловима сјевероистока БиХ висина снијега у нижим предјелима може достићи 5 до 10 центиметара, што додатно успорава саобраћај, посебно на регионалним и локалним путевима.

Метеоролози најављују да ће падавине током недјељног послијеподнева постепено слабити и престајати уз дјелимично разведравање са сјеверозапада. Ноћ на понедјељак очекује се ведра и хладна, уз појаву мраза, док се већ од понедјељка послијеподне поново прогнозира ново наоблачење и нове падавине.

Литургија Сретење

Србија

У Орашцу почело обиљежавање Сретења

Возачима се савјетује опрезна вожња, прилагођавање брзине условима на путу те обавезна зимска опрема, посебно на дионицама у вишим предјелима и планинским превојима.

