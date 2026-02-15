Logo
Кнежевић: Србе сматрају антидржавним елементом када год траже своја права

Извор:

СРНА

15.02.2026

09:45

Кнежевић: Србе сматрају антидржавним елементом када год траже своја права

Предсједник Демократске народне партије Милан Кнежевић изјавио је да Србе називају антидржавним елементима када год нешто траже у Црној Гори.

Када је ријеч о српском језику, Кнежевић је рекао да Срби проживљавају лингвистички апартхејд и да не траже да се избрише црногорски језик.

Милица Тодоровић

Сцена

Милица Тодоровић подијелила шалу на свој рачун: ''Љубавница мужа жене оца дјетета''

- Тражили смо и измјене Закона о држављансту да би људи који су рођени у Црној Гори, а живе у Србији имали права и обавезе као и они који живе у Црној Гори, али без права гласа - подсјетио је Кнежевић.

Он је указао да су Срби тражили и да тробојка буде нормирана у Закону о државним симболима као народна застава.

Након што је његова партија изашла из Владе Црне Горе, Кнежевић је рекао да себе не сматра лидером Срба у Црној Гори, али поручује да је лидер опозиције, преносе црногорски медији.

Он је навео да предсједник Скупштине Црне Горе и лидер Нове српске демократије Андрија Мандић има легитимно право да се кроз институције система бори за права српског народа.

снијег

Друштво

Метеоролози издали хитно упозорење: Не крећите на пут

- Међутим, ја сматрам да у Влади Милојка Спајића немамо шта да тражимо и мисим да је то антисрпска Влада. За разлику од ДПС-а и осталих из опозиције, желим изборе, а они желе да уђу у Владу без избора - рекао је Кнежевић.

Таг :

Milan Knežević

