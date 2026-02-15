Голубовић: Наставак значајних улагања у школску инфраструктуру

Голубовић је напоменуо да су издвојена и додатна средства за реконструкцију и санацију више школских објеката на којим ће се радити у складу са приоритетима.

- То су основне школе `Јован Дучић` у Залужанима - за санацију подручног одјељења 80.000 КМ, затим `Иво Андрић` у Бањалуци - за санацију крова 100.000 КМ, `Петар Мећава` у Костајници - за санацију школе 170.000 КМ, `Милан Ракић` у Бањалуци - за санацију крова 17.800 КМ и Центар средњих школа Прњавор - за санацију крова 50.000 КМ, те 20.000 КМ за набавку комбија у школи `Пале` - навео је Голубовић.

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК ОРГАНИЗОВАН У 148 ШКОЛА ЗА 13.600 УЧЕНИКА

Он је изразио задовољство јер је направљен значајан искорак у организацији продуженог боравка у основним школама, те навео да је за школску 2025/2026. годину продужени боравак организован у 149 основних школа за око 13.600 ученика, уз мјесечна издвајања од 1,7 милиона КМ из буџета Републике Српске.

Голубовић је напоменуо да стратешки циљ Министарства остаје да продужени боравак буде доступан свој дјеци.

- Ту нашу опредијељеност потврђује и податак да смо обезбиједили 305.000 КМ за изградњу додатних просторних капацитета за потребе продуженог боравка Основне школе `Георгије Стојков Раковски` у Бањалуци - рекао је он.

Голубовић је навео да је усвајањем измјена закона о платама у образовању и култури извршено пуно усклађивање платних коефицијената са органима управе, чиме је значајно побољшан материјални положај запослених у овим секторима.

ВЕЛИКА ПАЖЊА ПОСВЕЋЕНА СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА

- Један од кључних приоритета Министарства јесте оснаживање наставничких компетенција у образовању, због чега значајну пажњу посвећујемо стручном усавршавању наставника. Кроз континуиране обуке и програме едукације јачамо њихове педагошке, дигиталне и стручне компетенције како би могли одговорити на савремене изазове наставе и потребе ученика - рекао је Голубовић.

Посебно је поносан на Светосавску награду, додијељену најистакнутијим васпитно-образовним радницима, као и на успјехе радника у култури који својим стваралаштвом представљају једну од највећих вриједности Републике Српске.

Голубовић је рекао да је велики искорак направљен и у области предшколског васпитања и образовања, јер су усвајањем новог Закона о предшколском васпитању и образовању створени услови за ефикаснији рад установа, смањење административних процедура и проширење права корисника.

- Закон први пут омогућава и суфинансирање рада предшколских установа у неразвијеним и изразито неразвијеним локалним заједницама из републичког буџета. Обухват дјеце предшколским васпитањем и образовањем у радној 2024/25. години достигао је 40 одсто, док је тромјесечним програмом пред полазак у школу обухваћено 54,84 одсто дјеце која су у септембру кренула у први разред - појаснио је Голубовић.

Он је истакао да ће Министарство наставити реализацију Програма за дјецу у години пред полазак у школу, с циљем једнаких стартних позиција за сву дјецу, те навео да је за реализацију овог програма од 2011. године издвојено више од пет милиона КМ.

ПОСЕБАН ФОКУС У РАДУ СТАВЉЕН НА БЕЗБЈЕДНОСТ УЧЕНИКА

Голубовић је напоменуо да је посебан фокус у раду Министарства стављен на безбједност ученика.

- Интензивно се спроводи Програм мјера за јачање безбједности и превенцију насиља у школама и ђачким домовима, уз активну сарадњу са школама и мултисекторским тимовима, а кампања `Школа која чује` дала је значајан допринос превенцији вршњачког насиља и јачању васпитне улоге школе - рекао је Голубовић.

Он је додао и да значајну улогу у томе има Републички педагошки завод, који је израдио и приједлог обука наставника усмјерен на јачање васпитне улоге школе.

Када је ријеч о приоритетима у средњем образовању, Голубовић је навео да се посебно води рачуна о усклађивању средњошколског образовања са потребама тржишта рада, као и јачању практичне наставе и додатним улагањима у васпитно-образовне установе током 2026. године.

ПОДРШКА ДОМАЋЕМ СТВАРАЛАШТВУ И ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈИ САДРЖАЈА ИЗ КУЛТУРЕ

Голубовић је истакао и да се активно ради на развоју културе, те да се улажу напори да се повећа подршка домаћем стваралаштву и децентрализацији културе, те да је за различите пројекте и програме издвојено око 1.400.000 КМ.

- Подржани су пројекти из свих области умјетности, са посебним нагласком на децентрализацију културе, јачање установа културе, подршку младим умјетницима до 35 година, откуп ликовних дјела, стимулације аутора у области књижевног стваралаштва, те техничко опремање републичких установа културе - рекао је Голубовић.

Он је напоменуо да су, измјенама и допунама Закона о култури, први пут умјетници и домаћи аутори стављени у први план, а омогућено им је да се самостално пријављују на конкурсе Министарства, чиме се директно јача независна културна сцена.

САРАДЊА СА СРБИЈОМ ОСТАЈЕ КОНТИНУИРАНА И СТРАТЕШКА

Говорећи о сарадњи са Србијом, Голубовић је навео да она остаје континуирана и стратешка, те да је то потврђено манифестацијама "Дани Србије у Републици Српској" и "Дани Републике Српске у Србији", уз намјеру да се заједнички програми у области културе и образовања додатно унапређују.

- Поносни смо на све до сада остварене резултате, али и активности које тек слиједе, јер ће управо они бити најбоља потврда нашег преданог рада у интересу грађана Републике Српске - истакао је Голубовић.