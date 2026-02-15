Џесика Алба и Кеш Ворен се званично развели: Мораће да му исплати милионе

Извор:
Б92
15.02.2026
09:00
Коментари:1
Џесика Алба и Кеш Ворен званично су се развели, двије године након што су објавили да се разилазе.
Према судским документима поднијетим у петак, бивши супружници постигли су договор о подјели имовине и старатељству над дјецом, пише Page Six.
У документима стоји да се бивши пар одрекао права на међусобно плаћање алиментације. Ипак, Ворен ће од Албе примити исплату од три милиона долара ради уједначавања подјеле имовине. Глумица ће наведени износ исплатити у двије рате по 1,5 милиона долара – прву одмах, а другу у року од годину дана.
Алба (44) и Ворен (47), који имају троје дјеце – кћерке Хонор Мари (17) и Хејвен Гарнер (14) те сина Хејза Албу (8) – прекинули су 2024. године. У јануару прошле године глумица је поднијела захтев за развод након 16 година брака и укупно 20 година заједничког живота.
Пар се упознао 2004. године на снимању филма Фантастична четворка, гдје је Кеш радио као асистент продукције. Њихова љубавна прича почела је убрзо након сусрета, а вјенчали су се 2008. године на интимној церемонији у Лос Анђелесу.
У интервјуима су често говорили о томе како се међусобно подржавају у пословним подухватима и да је темељ њиховог брака "узајамно поштовање и комуникација". Глумица је такође истицала да су заједнички изазови, попут родитељства и каријере, додатно ојачали њихову везу, преноси Б92.
