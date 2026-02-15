Logo
Large banner

Џесика Алба и Кеш Ворен се званично развели: Мораће да му исплати милионе

Извор:

Б92

15.02.2026

09:00

Коментари:

1
Џесика Алба и Кеш Ворен се званично развели: Мораће да му исплати милионе

Џесика Алба и Кеш Ворен званично су се развели, двије године након што су објавили да се разилазе.

Према судским документима поднијетим у петак, бивши супружници постигли су договор о подјели имовине и старатељству над дјецом, пише Page Six.

Финансијски детаљи нагодбе

У документима стоји да се бивши пар одрекао права на међусобно плаћање алиментације. Ипак, Ворен ће од Албе примити исплату од три милиона долара ради уједначавања подјеле имовине. Глумица ће наведени износ исплатити у двије рате по 1,5 милиона долара – прву одмах, а другу у року од годину дана.

Крај брака након 20 година

Алба (44) и Ворен (47), који имају троје дјеце – кћерке Хонор Мари (17) и Хејвен Гарнер (14) те сина Хејза Албу (8) – прекинули су 2024. године. У јануару прошле године глумица је поднијела захтев за развод након 16 година брака и укупно 20 година заједничког живота.

Упознали се 2004. године

Пар се упознао 2004. године на снимању филма Фантастична четворка, гдје је Кеш радио као асистент продукције. Њихова љубавна прича почела је убрзо након сусрета, а вјенчали су се 2008. године на интимној церемонији у Лос Анђелесу.

илу-празнична депресија-15122025

Здравље

Промјена у само једној животној навици смањује ризик од депресије

У интервјуима су често говорили о томе како се међусобно подржавају у пословним подухватима и да је темељ њиховог брака "узајамно поштовање и комуникација". Глумица је такође истицала да су заједнички изазови, попут родитељства и каријере, додатно ојачали њихову везу, преноси Б92.

Подијели:

Тагови :

Džesika Alba

razvod braka

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Дјевојка у празничној депресији

Здравље

Промјена у само једној животној навици смањује ризик од депресије

3 ч

0
Погледајте шта вам звијезде данас поручују

Занимљивости

Погледајте шта вам звијезде данас поручују

3 ч

0
Оборено 68 украјинских дронова

Свијет

Оборено 68 украјинских дронова

3 ч

0
Дјевојчица (13) тешко повријеђена: Аутомобил је ''покосио'' док је прелазила улицу

Хроника

Дјевојчица (13) тешко повријеђена: Аутомобил је ''покосио'' док је прелазила улицу

3 ч

0

Више из рубрике

Ексл Роуза отац са 2 године отео и силовао, очух га крвнички тукао

Сцена

Ексл Роуза отац са 2 године отео и силовао, очух га крвнички тукао

18 ч

0
МЦ Алекс

Сцена

Ријалити звијезда из Бањалуке проживјела трагедију: Отворила душу

22 ч

0
Пјевачица стала на ноге послије операције: Нисам могла...

Сцена

Пјевачица стала на ноге послије операције: Нисам могла...

23 ч

0
Заводљиво и самоувјерено: Милена Поповић очарала изазовним издањем

Сцена

Заводљиво и самоувјерено: Милена Поповић очарала изазовним издањем

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

11

Виц дана: Ескими у пустињи

12

00

Бивши украјински министар приведен на граници

11

57

Срећко умјесто на ражњу, завршио као љубимац: Невјероватна судбина најстаријег вепра

11

54

Линдзи Вон напустила болницу

11

40

Минић: Требамо се сјетити духа српског ратника

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner