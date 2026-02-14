Logo
Large banner

Ријалити звијезда из Бањалуке проживјела трагедију: Отворила душу

Извор:

Телеграф

14.02.2026

14:14

Коментари:

0
МЦ Алекс
Фото: Инстаграм

Бивша учесница "Задруге", Сандра Бајић, познатија као МЦ Алекс из Бањалуке, пролази кроз тежак период.

Ријалити звезди је преминуо отац, а потом је њена мајка завршила у инвалидским колицима.

МЦ Алекс се већ дуго бори за здравље своје мајке, а сада је проговорила о болној теми.

Golf

Ауто-мото

Механичари остали у шоку када су дигли стари голф и видјели инсталацију

"Неко сам ко не зна да покаже своје емоције, то држим унутар себе док не пукнем. Ово је вјероватно фаза још увијек у којој задржавам све у себи, али доћи ће тренутак када ће све да ме сасјече. Држим се, морам, живот иде даље. Имам сестре, брата, мајку, морам да наставим да се борим", рекла је бивша задругарка и додала:

"Нажалост, Бог вам пошаље онолико колико можете да издржите. Човјек никад није спреман за најгори сценарио, чак и када је човјек толико болестан да броји посљедње дане. Никада нећеш ни бити спреман. Део је отишао… Трудим се да не размишљам много о томе, јако ми је тешко да одем на гробље. Тек ту ме реалност дочека и знам да је то тако заиста. Просто, живот мора да иде даље, ја морам да се борим даље. Изгубила сам једног родитеља, другог сигурно нећу, то нећу дозволити", рекла је Сандра Бајић, пише Телеграф.

Боро Штикла

Градови и општине

Боро Штикла из Котор Вароша у рукама има три заната

Бивша задругарка је позвала гледаоце на хуманитарну журку за лијечење њене мајке. Концерт ће се одржати 18. фебруара у Новом Саду.

Подијели:

Тагови :

Сандра Бајић

МЦ Алекс

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Пјевачица стала на ноге послије операције: Нисам могла...

Сцена

Пјевачица стала на ноге послије операције: Нисам могла...

4 ч

0
Заводљиво и самоувјерено: Милена Поповић очарала изазовним издањем

Сцена

Заводљиво и самоувјерено: Милена Поповић очарала изазовним издањем

6 ч

0
Жељка Митровића покрала позната водитељка

Сцена

Жељка Митровића покрала позната водитељка

7 ч

0
Тијана Ајфон од вјереника за Дан заљубљених добила џип вриједан 140.000 евра

Сцена

Тијана Ајфон од вјереника за Дан заљубљених добила џип вриједан 140.000 евра

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

40

Осумњичен за насиље у породици: Затражен притвор за Лакташанина

17

36

Цвијановић: Састанак са Шекеринском манифестовао неразумијевање у БиХ

17

30

ChatGPT на удару: Милиони позивају на отказивање претплате

17

24

Аутомобил ударио у камион па у аутобус, има страдалих

17

16

Велика полицијска акција: Пали због спида, МДМА и више хиљада КМ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner