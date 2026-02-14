Ријалити звијезда из Бањалуке проживјела трагедију: Отворила душу

Извор:
Бивша учесница "Задруге", Сандра Бајић, познатија као МЦ Алекс из Бањалуке, пролази кроз тежак период.
Ријалити звезди је преминуо отац, а потом је њена мајка завршила у инвалидским колицима.
МЦ Алекс се већ дуго бори за здравље своје мајке, а сада је проговорила о болној теми.
"Неко сам ко не зна да покаже своје емоције, то држим унутар себе док не пукнем. Ово је вјероватно фаза још увијек у којој задржавам све у себи, али доћи ће тренутак када ће све да ме сасјече. Држим се, морам, живот иде даље. Имам сестре, брата, мајку, морам да наставим да се борим", рекла је бивша задругарка и додала:
"Нажалост, Бог вам пошаље онолико колико можете да издржите. Човјек никад није спреман за најгори сценарио, чак и када је човјек толико болестан да броји посљедње дане. Никада нећеш ни бити спреман. Део је отишао… Трудим се да не размишљам много о томе, јако ми је тешко да одем на гробље. Тек ту ме реалност дочека и знам да је то тако заиста. Просто, живот мора да иде даље, ја морам да се борим даље. Изгубила сам једног родитеља, другог сигурно нећу, то нећу дозволити", рекла је Сандра Бајић, пише Телеграф.
Бивша задругарка је позвала гледаоце на хуманитарну журку за лијечење њене мајке. Концерт ће се одржати 18. фебруара у Новом Саду.
