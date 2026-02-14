Logo
Тијана Ајфон од вјереника за Дан заљубљених добила џип вриједан 140.000 евра

Тијана Ајфон од вјереника за Дан заљубљених добила џип вриједан 140.000 евра

Тијана Максимовић, познатија јавности као Тијана Ајфон, поново је у центру пажње али овог пута због раскошног потеза њеног вјереника.

Како се сазнаје, вјереник јој је купио луксузни аутомобил вриједан чак 140.000 евра. Овај скупоцјени четвороточкаш већ је изазвао велику пажњу.

Татјана Јечменица

Тенис

Објављене фотографије са мјеста несреће у којој је погинула Татјана Јечменица

На фотографијама се види и торба познате бренд марке вриједна 7.000 евра, док посебну пажњу привлачи и персонализована регистарска таблица Цоцо, за коју је издвојено чак 1.000 евра. Тијану њен партнер тако зове од милости.

Тијана тренутно живи на релацији Бечу-Беогард и рекло би се откако је са новим партнером ужива у луксузном начину живота. Нема сумње да је овај гест још једном показао колико је вјереник спреман да изненади и обрадује своју изабраницу. Како бива Тијана је све овјековјечила фотографијама на којима се види како поносно позира у раскошној хаљини док су љубавни балони дали посебан печат цијелој прици.

