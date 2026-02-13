Популарни пјевач открио да је тешко болестан: Има цирозу

Извор:
Популарни хрватски пјевач Ален Витасовић годинама је на јавној сцени, а поред каријере говорио је често и о приватном животу.
Сваки интервју са њим морао је да садржи и дио о борби са алкохолом, о којем је он отворено говорио.
Ален Витасовић је рекао да се повлачи са јавне сцене, а прије неколико дана је повукао ту одлуку тврдећи да не зна ништа друго да ради и да жели да умре на сцени.
Та констатација је запарала уши присутнима, па су га питали за здравље.
"Ја сам јако лоше са здрављем. Имам неуротичне проблеме, једва ходам, ноге ме јако боле. Имам цирозу јетре, након дугогодишњег испијања алкохола. Имам тренутно чак можда и упалу плућа, можда још нешто горе и још пар ствари би се могло набројати", рекао је.
"Имам свога доктора, докторицу, имам сад неке године, морам се држати. Не дрогирам се, понекад попијем неко пиво, али више не као прије кад сам био млад’", отворено је рекао Ален за "Ин Магазин".
Ален отворено говори и о борби са алкохолом, свјестан да је то био најтежи период његовог живота.
"Мени је само жао због тих периода алкохолизма, да сам можда неки пут ненамјерно повриједио неке веома мени драге људе, а и себе. Мени је то јако мучно сад да причам о томе јер ми је алкохол уништио пола живота и још га уништава у неку руку. Због тога сам пуно ствари пропустио, изгубио и требало је да дам више неким људима који су то заслужили", рекао је Ален.
Ален се прије неколико година оженио 25 година млађом Елеонором и док је љубав цвјетала, одједном је и ту открио лоше вијести, разишли су се.
"Неће бити помирења, нисмо се ни посвађали далеко од тога, него жао ми је опет. Елеонора је била стварно мени добра жена, спасила ми пар пута чак и живот", открива он за "Ин Магазин и каже да је оптимистичан да ће поново наћи љубав.
