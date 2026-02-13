Logo
Large banner

Популарни пјевач открио да је тешко болестан: Има цирозу

Извор:

Агенције

13.02.2026

18:57

Коментари:

0
Ален Витасовић
Фото: Screenshot / YouTube

Популарни хрватски пјевач Ален Витасовић годинама је на јавној сцени, а поред каријере говорио је често и о приватном животу.

Сваки интервју са њим морао је да садржи и дио о борби са алкохолом, о којем је он отворено говорио.

Ален Витасовић је рекао да се повлачи са јавне сцене, а прије неколико дана је повукао ту одлуку тврдећи да не зна ништа друго да ради и да жели да умре на сцени.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Српски народ кроз историју бранио своју слободу и државност

Та констатација је запарала уши присутнима, па су га питали за здравље.

"Ја сам јако лоше са здрављем. Имам неуротичне проблеме, једва ходам, ноге ме јако боле. Имам цирозу јетре, након дугогодишњег испијања алкохола. Имам тренутно чак можда и упалу плућа, можда још нешто горе и још пар ствари би се могло набројати", рекао је.

"Имам свога доктора, докторицу, имам сад неке године, морам се држати. Не дрогирам се, понекад попијем неко пиво, али више не као прије кад сам био млад’", отворено је рекао Ален за "Ин Магазин".

“Алкохол ми је уништио живот”

Ален отворено говори и о борби са алкохолом, свјестан да је то био најтежи период његовог живота.

"Мени је само жао због тих периода алкохолизма, да сам можда неки пут ненамјерно повриједио неке веома мени драге људе, а и себе. Мени је то јако мучно сад да причам о томе јер ми је алкохол уништио пола живота и још га уништава у неку руку. Због тога сам пуно ствари пропустио, изгубио и требало је да дам више неким људима који су то заслужили", рекао је Ален.

Трудница

Свијет

Мајка четири сина добила тројке у 50. години

Ален се прије неколико година оженио 25 година млађом Елеонором и док је љубав цвјетала, одједном је и ту открио лоше вијести, разишли су се.

"Неће бити помирења, нисмо се ни посвађали далеко од тога, него жао ми је опет. Елеонора је била стварно мени добра жена, спасила ми пар пута чак и живот", открива он за "Ин Магазин и каже да је оптимистичан да ће поново наћи љубав.

Подијели:

Таг :

Ален Витасовић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Нивес Целзијус открила у чијем друштву ужива: Мазили смо се цијело јутро

Сцена

Нивес Целзијус открила у чијем друштву ужива: Мазили смо се цијело јутро

4 ч

0
Милица Тодоровић се огласила након тужних вијести

Сцена

Милица Тодоровић се огласила након тужних вијести

4 ч

0
Стоја изненадила одлуком: Убрзо планирам да напустим пјевање

Сцена

Стоја изненадила одлуком: Убрзо планирам да напустим пјевање

5 ч

0
Дара Бубамара открила каква је у кревету, Цеца одмах реаговала

Сцена

Дара Бубамара открила каква је у кревету, Цеца одмах реаговала

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

01

Захарова: Запад би требало да разговара о терору над цивилима, а не о спонзорисању Кијева

21

45

Сутра су Велике задушнице, а ово никако не треба да радите

21

34

Цвијановић са директором Националног савјета за енергетску доминацију при Бијелој кући

21

27

Још једна сједница на коју није дошао само онај ко је требао

21

26

Гужве на три гранична прелаза

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner