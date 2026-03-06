Logo
Large banner

Ирански носач дронова погођен и запаљен

Аутор:

АТВ

06.03.2026

09:06

Коментари:

0
Погођен носач дронова
Фото: X/Screenshot

Америчке снаге су у четвртак напале ирански брод-носач дронова, рекао је врховни амерички командант за Блиски исток, док је Вашингтон интензивирао нападе.

Бред Купер, командант Централне команде САД, рекао је новинарима током конференције за штампу да је пловило отприлике величине "носача авиона" из Другог свјетског рата.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Америка

dron

Иран

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ево зашто је важно да свако окади кућу тамјаном: Једна ствар је кључна за благостање

Савјети

Ево зашто је важно да свако окади кућу тамјаном: Једна ствар је кључна за благостање

3 ч

0
Цвијановић са Трамповим секретаром за економију

БиХ

Цвијановић са Трамповим секретаром за економију: Фокус на економским темама

3 ч

0
Амерички предсједник Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Осигураћемо да нови ирански вођа не представља пријетњу

3 ч

0
Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Зеленски ми упућује пријетње док мађарска опозиција стаје на страну Кијева

3 ч

0

Више из рубрике

Амерички предсједник Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Осигураћемо да нови ирански вођа не представља пријетњу

3 ч

0
Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Зеленски ми упућује пријетње док мађарска опозиција стаје на страну Кијева

3 ч

0
Израел напао Техеран и Бејрут

Свијет

Медији: Иран гађао Израел пројектилима са касетном муницијом

3 ч

0
Зграда балкони

Свијет

Трагедија на екскурзији: Ученик (15) пао са терасе хотела, није му било спаса

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

31

Девети протести у Сарајеву

12

27

Тузлак ухапшена са два килограма марихуане

12

26

Хрватска у проблему: Забиљежен драстичан пад запослених у овој области

12

23

Ђајић: Тужио сам и добио одлуку да сам незаконито смијењен

12

21

Нове информације о стању Ивице Дачића

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner