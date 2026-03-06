Ирански носач дронова погођен и запаљен

Аутор:АТВ
06.03.2026
09:06
Коментари:0
Америчке снаге су у четвртак напале ирански брод-носач дронова, рекао је врховни амерички командант за Блиски исток, док је Вашингтон интензивирао нападе.
Бред Купер, командант Централне команде САД, рекао је новинарима током конференције за штампу да је пловило отприлике величине "носача авиона" из Другог свјетског рата.
U.S. forces aren't holding back on the mission to sink the entire Iranian Navy. Today, an Iranian drone carrier, roughly the size of a WWII aircraft carrier, was struck and is now on fire. pic.twitter.com/WyA4fniZck— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 6, 2026
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Савјети
3 ч0
БиХ
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму