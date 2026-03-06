Хрватска у проблему: Забиљежен драстичан пад запослених у овој области

Аутор:АТВ
Укупан број запослених особа у индустрији у јануару ове године у поређењу с децембром 2025. године мањи је за 2,9 посто, а у поређењу са јануаром 2025. за 5,4 посто, показују подаци Државног завода за статистику (ДЗС).
Према Националној класификацији дјелатности, у јануару је према мјесецу прије број запослених у прерађивачкој индустрији, која у укупном броју запослених у индустрији има највећи, готово 92-постотни удио, пао за 3,3 посто.
У рударству и вађењу, чији је удио у укупном броју запослених у индустрији нешто већи од два посто, број запослених у јануару је према претходном мјесецу порастао за 3,2 посто, док је у снабдијевању електричном енергијом, плином, паром и климатизацији, чији је удио у укупном броју запослених у индустрији 6,1 посто, порастао за 0,3 посто.
Према подацима ДЗС-а, на годишњој разини број запослених у прерађивачкој индустрији смањен је за 6,2 посто. Притом је у склопу прерађивачке индустрије највише пао број запослених у производњи одјеће, за 33,8 посто, те у производњи осталих пријевозних средстава, за 29,6 посто.
Статистика највећи раст броја запослених на годишњој разини у склопу прерађивачке индустрије регистрира у производњи рафинираних нафтних производа, за 33,7 посто.
У јануару 2026. према јануар 2025. број запослених у снабдијевању електричном енергијом, плином, паром и климатизацији порастао је за 3,2 посто, а у рударству и вађењу за четири посто.
Укупна производност рада у индустрији у јануару ове године већа је за 2,9 посто у поређењу с истим мјесецом лани, преноси Индекс.хр.
