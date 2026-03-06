Logo
Large banner

Нове информације о стању Ивице Дачића

Аутор:

АТВ

06.03.2026

12:21

Коментари:

0
Ивица Дачић
Фото: Tanjug/FOTO TANJUG/ OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE

Министар унутрашњих послова и предсједник Социјалистичке партије Србије (СПС) Ивица Дачић пребачен је са интензивне његе на Пето одјељење Клинике за пулмологију Универзитетског клиничког центра Србије.

Како се сазнаје, министар Дачић је јуче пребачен на одјељење на којем љекари настављају да брину о његовом здравственом стању, преноси Блиц.

Хаос Нови Пазар - Звезда

Фудбал

Испливао нови снимак хаоса на утакмици Новог Пазара и Звезде

Хоспитализован због обостране упале плућа

Министар Дачић се налази у болници од 25. фебруара, када је хоспитализован због обостране упале плућа.

Исте вечери министар је интубиран и прикључен на апарате за дисање, а уз помоћ потпоре за дисање је дисао све до 2. марта када је скинут са респиратора.

Истог дана када је скинут са респиратора, министар здравља Златибор Лончар изјавио је да је здравствено стање министра унутрашњих послова и предсједника Социјалистичке партије Србије Ивице Дачића боље него што је било, додајући да има разлога за оптимизам, али и да се настављају мјере интензивног лијечења и терапије.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп о Ирану: Желимо да уђемо и очистимо све!

– Његово тренутно стање је боље него што је било, што нам даје разлог за оптимизам. Оно што је битно, да предстоји још много рада, настављају се мјере интензивног лијечења и примијене интензивне терапије. То је оно што ћу рећи у овом моменту, а људи који га лијече ће то подробније објаснити у току дана – рекао је Лончар новинарима након обиласка здравствене станице Кумодраж-1, огранка Дома здравља Вождовац.

Ивица Дачић (60) више година болује од дијабетеса и других придружених болести.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ивица Дачић

Ивица Дачић на апаратима

Ивица Дачић у болници

Ивица Дачић упала плућа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Србин пао у Њемачкој: Покушај телефонске преваре завршио у лисицама

Свијет

Србин пао у Њемачкој: Покушај телефонске преваре завршио у лисицама

4 ч

0
Додик: Нове генерације стручњака доприносе очувању безбједности и сигурности свих грађана

Република Српска

Додик: Нове генерације стручњака доприносе очувању безбједности и сигурности свих грађана

4 ч

0
Трамп: Вашингтону не треба нови Хамнеи

Свијет

Трамп: Вашингтону не треба нови Хамнеи

5 ч

1
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Пронађена три тијела у полураспаднутом стању: Откривени језиви детаљи

5 ч

0

Више из рубрике

Стигла нова погодност за пензионере: Једна ствар сада је много лакша

Србија

Стигла нова погодност за пензионере: Једна ствар сада је много лакша

6 ч

0
Син опљачкао оца: Младић украо тати банковну картицу

Србија

Син опљачкао оца: Младић украо тати банковну картицу

6 ч

0
Priština Kosovo

Србија

Османи распустила скупштину привремених институција, слиједе избори

7 ч

0
Још један авион из Дубаија слетио у Београд

Србија

Још један авион из Дубаија слетио у Београд

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

58

Ово је други човјек који је комплетирао ски скокове!

16

40

Истраживање: Пронађене двије врсте сисара за које се вјеровало да су изумрле

16

39

У Паризу представљена колекција Марине Радетић Лове Марин

16

20

Драма у Београду: Мушкарац пријетио пиштољем на улици!

16

16

Трамп: Куба ће убрзо пасти, САД спремају специјалну политику према Хавани

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner