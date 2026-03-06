Нове информације о стању Ивице Дачића

Аутор:АТВ
06.03.2026
12:21
Коментари:0
Министар унутрашњих послова и предсједник Социјалистичке партије Србије (СПС) Ивица Дачић пребачен је са интензивне његе на Пето одјељење Клинике за пулмологију Универзитетског клиничког центра Србије.
Како се сазнаје, министар Дачић је јуче пребачен на одјељење на којем љекари настављају да брину о његовом здравственом стању, преноси Блиц.
Министар Дачић се налази у болници од 25. фебруара, када је хоспитализован због обостране упале плућа.
Исте вечери министар је интубиран и прикључен на апарате за дисање, а уз помоћ потпоре за дисање је дисао све до 2. марта када је скинут са респиратора.
Истог дана када је скинут са респиратора, министар здравља Златибор Лончар изјавио је да је здравствено стање министра унутрашњих послова и предсједника Социјалистичке партије Србије Ивице Дачића боље него што је било, додајући да има разлога за оптимизам, али и да се настављају мјере интензивног лијечења и терапије.
– Његово тренутно стање је боље него што је било, што нам даје разлог за оптимизам. Оно што је битно, да предстоји још много рада, настављају се мјере интензивног лијечења и примијене интензивне терапије. То је оно што ћу рећи у овом моменту, а људи који га лијече ће то подробније објаснити у току дана – рекао је Лончар новинарима након обиласка здравствене станице Кумодраж-1, огранка Дома здравља Вождовац.
Ивица Дачић (60) више година болује од дијабетеса и других придружених болести.
