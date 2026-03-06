Стигла нова погодност за пензионере: Једна ствар сада је много лакша

Извор:
АТВ
06.03.2026
10:33
Грађани који су дио радног стажа остварили у државама ван бивше СФРЈ убудуће ће лакше долазити до информација о својим пензијским предметима.
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО) увео је нову услугу која омогућава заказивање разговора са службеницима Фонда путем имејла.
Циљ ове новине је да осигураницима омогући бржи приступ правној помоћи и информацијама о статусу њихових предмета, али и да унапреди ефикасност рада институције када је ријеч о питањима међународног пензијског стажа.
Грађани могу унапред да закажу термин за разговор са овлашћеним службеницима Фонда слањем мејла, а адреса зависи од мјеста пребивалишта или боравишта осигураника.
За осигуранике са пребивалиштем или боравиштем на подручју централне Србије надлежна је адреса:
zakazivanje.pravnapomocDF@pio.rs
За грађане са подручја Аутономне Покрајине Војводине користи се адреса:
zakazivanje.pravnapomocPF@pio.rs
За осигуранике са пребивалиштем или боравиштем на територији Аутономне Покрајине Косово и Метохија термин се може заказати путем адресе:
zakazivanje.pravnapomocSDF@pio.rs
Термин могу заказати и осигураници који немају пребивалиште или боравиште у Србији. У том случају разговор се заказује у организационој јединици Фонда која је надлежна према посљедњем осигурању које су имали у Србији, пише Каматица.
Приликом слања захтијева путем мејла потребно је доставити основне личне податке како би термин могао да буде евидентиран у систему Фонда и потврђен.
У Фонду ПИО очекују да ће ова услуга олакшати комуникацију са осигураницима и убрзати рјешавање питања која се односе на пензијски стаж остварен у иностранству.
