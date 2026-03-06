Logo
Стигла нова погодност за пензионере: Једна ствар сада је много лакша

АТВ

06.03.2026

10:33

Стигла нова погодност за пензионере: Једна ствар сада је много лакша
Грађани који су дио радног стажа остварили у државама ван бивше СФРЈ убудуће ће лакше долазити до информација о својим пензијским предметима.

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО) увео је нову услугу која омогућава заказивање разговора са службеницима Фонда путем имејла.

Циљ ове новине је да осигураницима омогући бржи приступ правној помоћи и информацијама о статусу њихових предмета, али и да унапреди ефикасност рада институције када је ријеч о питањима међународног пензијског стажа.

Како се заказује термин

Грађани могу унапред да закажу термин за разговор са овлашћеним службеницима Фонда слањем мејла, а адреса зависи од мјеста пребивалишта или боравишта осигураника.

За осигуранике са пребивалиштем или боравиштем на подручју централне Србије надлежна је адреса:

zakazivanje.pravnapomocDF@pio.rs

Република Српска

Почела исплата фебруарских пензија

За грађане са подручја Аутономне Покрајине Војводине користи се адреса:

zakazivanje.pravnapomocPF@pio.rs

За осигуранике са пребивалиштем или боравиштем на територији Аутономне Покрајине Косово и Метохија термин се може заказати путем адресе:

zakazivanje.pravnapomocSDF@pio.rs

Могућност заказивања и за грађане у иностранству

Термин могу заказати и осигураници који немају пребивалиште или боравиште у Србији. У том случају разговор се заказује у организационој јединици Фонда која је надлежна према посљедњем осигурању које су имали у Србији, пише Каматица.

Приликом слања захтијева путем мејла потребно је доставити основне личне податке како би термин могао да буде евидентиран у систему Фонда и потврђен.

У Фонду ПИО очекују да ће ова услуга олакшати комуникацију са осигураницима и убрзати рјешавање питања која се односе на пензијски стаж остварен у иностранству.

