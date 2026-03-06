Трамп: Куба ће убрзо пасти, САД спремају специјалну политику према Хавани

Извор:
Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је да ће Куба "убрзо пасти" и да ће америчка администрација, након сукоба са Ираном, поставити америчког државног секретара Марка Рубија да води посебну политику према тој земљи.
"Ради одличан посао, а следећи циљ је специјална Куба“, додао је Трамп, мислећи на Рубија, који, како је навео, прво мора да заврши претходне задатке пре него што се посвети Хавани.
У разговору за Си-Ен-Ен, Трамп је рекао да Куба "жели да постигне договор" и да САД сада планирају да интервенишу како би оствариле своје циљеве након 50 година.
"Пратимо ситуацију 50 година, и Куба је сада практично пала у наше руке због мене. Ради се врло добро", рекао је амерички председник.
Трамп је истакао да убрзано деловање може донети нежељене последице и да САД не смеју да дозволе ништа лоше у спровођењу својих политика према Куби.
Дан раније, у Белој кући, Трамп је навео да је "само питање времена" када ће Американци кубанског порекла моћи да се врате у своју земљу, имплицирајући да је Куба следећа тачка у агенди администрације после актуелног сукоба са Ираном.
