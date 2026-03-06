Logo
Трамп: Куба ће убрзо пасти, САД спремају специјалну политику према Хавани

Спутник Србија

06.03.2026

16:16

Доналд Трамп
Фото: Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је да ће Куба "убрзо пасти" и да ће америчка администрација, након сукоба са Ираном, поставити америчког државног секретара Марка Рубија да води посебну политику према тој земљи.

"Ради одличан посао, а следећи циљ је специјална Куба“, додао је Трамп, мислећи на Рубија, који, како је навео, прво мора да заврши претходне задатке пре него што се посвети Хавани.

У разговору за Си-Ен-Ен, Трамп је рекао да Куба "жели да постигне договор" и да САД сада планирају да интервенишу како би оствариле своје циљеве након 50 година.

"Пратимо ситуацију 50 година, и Куба је сада практично пала у наше руке због мене. Ради се врло добро", рекао је амерички председник.

pentagon

Свијет

Арапи моле Вашингтон да им хитно пошаљу пројектиле

Трамп је истакао да убрзано деловање може донети нежељене последице и да САД не смеју да дозволе ништа лоше у спровођењу својих политика према Куби.

Дан раније, у Белој кући, Трамп је навео да је "само питање времена" када ће Американци кубанског порекла моћи да се врате у своју земљу, имплицирајући да је Куба следећа тачка у агенди администрације после актуелног сукоба са Ираном.

(спутник србија)

Доналд Трамп

Kuba

Америка

Havana

Коментари (0)
