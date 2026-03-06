Од најаве Катара страхује цијели свијет

Аутор:АТВ
06.03.2026
15:25
Коментари:0
Катар очекује да ће сви произвођачи енергије у Заливу обуставити извоз у року од неколико седмица ако се сукоб с Ираном настави и цијена нафте порасте на 150 долара по барелу, рекао је министар енергетике те земље Сад ал-Каби за "Фајненшал Тајмс" у интервјуу објављеном данас, 6. марта.
Катар је у понедјељак зауставио производњу укапљеног природног гаса, док је Иран наставио нападати земље Залива као одговор на израелске и америчке нападе.
Производња укапљеног природног плина (ЛНГ) у земљи еквивалентна је око 20 одсто глобалне понуде и игра главну улогу у уравнотежењу потражње за горивом на азијском и европском тржишту.
"Очекујемо да ће сви који се већ нису позвали на 'вишу силу' то учинити у наредних неколико дана. Сви извозници у регији Залива мораће се позвати на 'вишу силу'", рекао је Каби.
"Ако се овај рат настави неколико седмица, раст БДП-а широм свијета ће бити погођен. Цијена енергије ће свима порасти. Доћи ће до несташице неких производа и доћи ће до ланчане реакције фабрика које неће моћи снабдијевати", додао је.
Каби је поручио да чак и ако рат одмах заврши, Катару би требале "седмице до мјесеци" да се врати нормалном циклусу испорука.
Прогнозирао је да би цијене сирове нафте могле достићи 150 долара по барелу за двије до три седмице ако бродови и танкери не буду могли проћи кроз Хормушки мореуз, који је најважнија свјетска рута за извоз нафте, повезујући највеће произвођаче нафте у Мексичком заливу са Оманским заливом и Арапским морем.
Каби такође очекује да ће цијене плина порасти на 40 долара по милиону британских термалних јединица.
