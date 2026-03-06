Мађари похапсили украјинске банкаре, заплијењено 80 милиона у кешу

Аутор:АТВ
Мађарска пореска управа саопштила је да је ухапсила седам Украјинаца због сумње на прање новца, након што је украјински министар иностраних послова оптужио Будимпешту да их је узела за таоце.
"Разлози су још увијек непознати, као и њихово тренутно стање. Већ смо послали службену ноту у којој захтијевамо тренутно ослобађање наших грађана", написао је Андриј Сyбиха на мрежи Икс.
Према подацима украјинске државне штедионице, седам радника налазило се у два комбија заједно са 80 милиона долара готовине и девет килограма злата у редовном транспорту између Аустрије и Украјине.
Они су "неоправдано притворени", а ГПС подаци су показали да су њихова возила у Будимпешти, наводи се.
Мађарска пореска управа је саопштила да води кривични поступак и додала да је један од чланова групе бивши генерал украјинске обавјештајне службе.
"Само ове године, преко територије Мађарске, у Украјину је превезено више од 900 милиона долара, 420 милиона евра и 146 килограма златних полуга", наводи се у саопштењу националне пореске и царинске управе.
Односи између Украјине и Мађарске су се погоршали током потпуне руске инвазије на Украјину и прерасли су у вербални рат због прекида испоруке руске нафте кроз нафтовод Дружба у Украјини.
Премијер Виктор Орбан није споменуо седам банкарских радника у свом редовном радијском наступу у петак, иако је рекао да ће "транзитне пошиљке" важне за Украјину бити заустављене док се не ријеши спор око руских испорука нафте.
Мађарски извјештаји описују како су службеници у црном одијелу из мађарског центра за борбу против тероризма ТЕК у четвртак извршили рацију на возила с украјинским регистрацијама, а затим се њихов конвој упутио према Будимпешти.
Реагујући на инцидент, украјински министар иностраних послова оптужио је Мађарску за "државни тероризам и рекетирање".
"Говоримо о томе да Мађарска узима таоце и краде новац", рекао је Сyбиха.
