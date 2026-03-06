Орбан: Кијев изазива енергетску кризу да би срушио мађарску владу

Аутор:АТВ
Уколико буде несигурности у мађарском енергетској безбједности, кривица ће пасти на мађарску Владу и онда ће Кијеву бити лакше склонити препреку са пута, изјавио је мађарски премијер Виктор Орбан.
"Ако цијене енергената нарасту и настане несташица горива, Кијев се нада да Влада неће успјети да се избори са тим проблемима, и да ће кривица пасти на њу, а онда ће бити лакше уклонити препреку коју моја Влада и ја представљамо", рекао је Орбан у видео-поруци на "Иксу".
Он је навео да им Влада и он лично стоје на путу да спроведу план дестабилизације Мађарске изазивањем енергетске кризе.
"Желе да нас уклоне, јер им је уклањање патриотске Владе најлакши начин да се испуни оно што захтијевају од Мађарске", рекао је Орбан.
Он је оптужио украјинског предсједника Владимира Зеленског, који подругљивим тоном тврди да "треба да се Орбану да нафта, јер без ње неће побиједити на изборима", да се радује намјерном изазивању енергетске нестабилности у Мађарској, у покушају да дискредитује и уклони Владу.
"Украјинци не крију - пружају и финансијску и политичку подршку странци Тиса", навео је Орбан.
Он је додао да се координација опозиционе странке Тиса и Зеленског одвија у тајности.
