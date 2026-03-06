Logo
Србин пао у Њемачкој: Покушај телефонске преваре завршио у лисицама

Аутор:

АТВ

06.03.2026

12:05

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Српски држављанин (21) ухапшен је због сумње да је покушао да изведе телефонску превару, а жртва му је била Нијемица (91).

Полиција га је ухапсила у њемачком граду Пинеберг, тако што је упао у полицијску засједу.

Њемачку полицију је позвала старија Немица и пријавила сумњиви телефонски позив који је добила од млађег мушкарца, саопштила је локална полиција.

На адреси на којој станује, полицајци су организовали присмотру и тако направили замку за осумњиченог који је дошао да преузме износ од 20.000 евра.

Полиција га је одмах након што је узео новац, пресрела и ставила му лисице на руке.

Након саслушања у јавном тужилаштву, одређен му је притвор до 30 дана и пребачен је у Казнено-поправни завод.

(Нова)

