Србин пао у Њемачкој: Покушај телефонске преваре завршио у лисицама

Аутор:АТВ
06.03.2026
12:05
Коментари:0
Српски држављанин (21) ухапшен је због сумње да је покушао да изведе телефонску превару, а жртва му је била Нијемица (91).
Полиција га је ухапсила у њемачком граду Пинеберг, тако што је упао у полицијску засједу.
Њемачку полицију је позвала старија Немица и пријавила сумњиви телефонски позив који је добила од млађег мушкарца, саопштила је локална полиција.
Република Српска
Додик: Нове генерације стручњака доприносе очувању безбједности и сигурности свих грађана
На адреси на којој станује, полицајци су организовали присмотру и тако направили замку за осумњиченог који је дошао да преузме износ од 20.000 евра.
Полиција га је одмах након што је узео новац, пресрела и ставила му лисице на руке.
Након саслушања у јавном тужилаштву, одређен му је притвор до 30 дана и пребачен је у Казнено-поправни завод.
(Нова)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
32 мин0
Свијет
35 мин0
Регион
37 мин0
Регион
38 мин0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму