Трамп: Вашингтону не треба нови Хамнеи

Извор:

СРНА

06.03.2026

11:59

Коментари:

0
Фото: Tanjug / AP / Jacquelyn Martin

САД не желе да још један вођа сличан ајатолаху Алију Хамнеију предводи Иран и осигураће да наредни ирански лидер заузме разуман став према Вашингтону, изјавио је амерички предсједник Доналд Трамп.

"Не пролазимо кроз ово да би смо добили још једног Хамнеија. Желим да будем укључен у избор", рекао је Трамп за часопис "Тајмс".

policija hrvatska

Регион

Пронађена три тијела у полураспаднутом стању: Откривени језиви детаљи

Он је навео да ће Иранци сами изабрати свог лидера, али да Вашингтон мора бити сигуран да ће бити "разуман према САД".

Трамп је додао да очекује да ће играти улогу у формирању нове иранске владе.

