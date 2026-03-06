Нове цијене горива узнемирују возаче: Могућа и нова поскупљења

Аутор:АТВ
Раст цијена горива поново је узнемирио возаче. На бензинским пумпама широм Републике Српске нове цијене већ су истакнуте. Грађани страхују да би скупље гориво могло повући и нова поскупљења .
“Ситуација у свијету није добра, није лака тако да очекујем и гора поскупљења, како код нас то бива у друштву”.
“Ми нећемо имати новца да живимо јер ће сва поскупљења оправдавати тиме што нема нафте.”
“Биће тешко, поготово за пензионере, они су најугроженији”, кажу грађани.
Појединим возачима није јасно како цијене могу порасти у свега неколико дана.
“Ево у Билећи нафта скочила ма 2.93, а јуче у Требињу била 2.89. То је повећање више од пола марке за само пар дана. Како одмах пумпаџије и власници…Када пада цијена нафте треба пар мјесеци да се то код нас одрази а овако неће бити нафте у наредна два мјесеца која се купује по већим цијенама..а код на се већ одражава”, рекао је Небојша Вукановић, лидер листе за Правду и ред.
И док возачи брину како ће поскупљење горива утицати на кућни буџет, стручњаци подсјећају да се цијене на пумпама не формирају случајно.
“Приликом формирања рафинеријских цијена, пошто оне највише утичу на цијене на тржишту утиче курс долара као и берзанска котација одређеног деривата. У овом тренутку цијене готово да зависе искључиво од дешавања на блиском истоку", рекао је Ђорђе Савић, предсједник Групације за промет нафтом и нафтним дериватима при Привредној комори Републике Српске.
Иако криза на Блиском истоку утиче на тржиште нафте, због чега цијене горива расту, стручњаци подсјећају да такав тренд не може трајати унедоглед.
„За сада се не види да ће се криза на Блиском истоку средити брзо, цијене ће расти. Али оне не могу да расту ни вечито, ни бесконачно јер у крајњој линији то треба неко и да купи и уколико то пређе неки праг прихватљивости, престаће тражња а онда ће и цијена пасти“, каже Душан Васиљевић, међународни експерт за енергетику.
Штета што резервоар није и већи, јер како ствари стоје – већ сутра би гориво могло бити још скупље.“
Из Инспектората поручују да прате стање на тржишту и да ће контроле бензинских пумпи бити појачане, како би се спријечиле евентуалне злоупотребе приликом формирања цијена.
“Трговцима који обављају дјелатност трговине на велико нафтним дериватима, прописује се максимална велепродајна маржа у апсолутном износу од 0,06 КМ по литру деривата. Трговцима који обављају дјелатност трговине на мало нафтним дериватима прописује се максимална малопродајна маржа у апсолутном износу од 0,25 КМ по литру деривата”, рекла је Душка Николић, начелник Одјељења за односе са јавношћу Републичке управе управе за инспекцијске послове.
Док стручњаци поручују да су промјене цијена горива честе и да зависе од глобалних кретања на тржишту нафте, грађани се надају да нови раст неће покренути ланчана поскупљења која би додатно оптеретила кућне буџете.
