Кинескиња са помагачима упала у стан сународнику: Претукли га и опљачкали

АТВ

06.03.2026

10:58

Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Припадници Министарства унутрашњих послова у Сурчину ухапсили су држављанку Кине K. W. S. (46) због сумње да је, заједно са још три особе, извршила кривично дјело разбојништво над једним својим сународником.

Кинескиња се сумњичи да је, са још три помагача, брутално пребила, а потом и покрала жртву, а несрећног човјека оштетила је за више хиљада евра.

Иран-напад-Израел

Свијет

Сваки дан рата у Ирану спржи близу милијарду долара

Инцидент се догодио у кући оштећеног у Сурчину, гдје су осумњичена и њени саучесници пресрели кинеског држављанина Л. X. (33). Према незваничним информацијама, нападачи су насрнули на жртву и нанијели му више удараца у предјелу главе.

Након што су му нанијели тјелесне повреде, нападачи су од жртве одузели око 300 евра, документа и аутомобил марке "ауди".

Осумњичени су се након пљачке сјели у украдени аутомобил и одвезли се у непознатом правцу.

Хапшење

Иако је побјегла са лица мјеста, брзом акцијом полиције, K. W. S. је лоцирана и приведена, док се за осталим учесницима овог напада и даље интензивно трага.

Benzin, gorivo, dizel, benzinska pumpa

Економија

Очекује ли нас велико поскупљење горива на пумпама?

Осумњиченој је одређено полицијско задржавање до 48 сати, а и страгу води Треће основно јавно тужилаштво у Београду, које ће испитати све околности овог случаја и радити на идентификацији осталих починилаца, преноси Телеграф.рс.

