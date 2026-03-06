Logo
Још једна држава уводи забрану друштвених мрежа

СРНА

06.03.2026

10:43

Још једна држава уводи забрану друштвених мрежа
Фото: Unsplash

Индонезија ће ограничити приступ платформама друштвених мрежа за лица млађа од 16 година, саопштено је из Министарства за комуникације и дигиталне технологије Индонезије.

Индонезија је једна од земаља које су увеле забрану кориштења друштвених мрежа малољетним лицима да би се смањио ризик по њих од зависности и злостављања на интернету.

Dmitrij Peskov

Свијет

Песков: Крајње вријеме да Кијев преузме одговорност

Влада Аустралије је у децембру прошле године увела забрану друштвених мрежа за млађе од 16 година, а Влада Шпаније је у фебруару изгласала исти закон.

društvene mreže

Indonezija

