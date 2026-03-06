Огласили се из Владе Српске о случају Владе Ђајића

Аутор:АТВ
06.03.2026
17:17
Коментари:0
Влада Српске није још запримила пресуду у случају смјене Владе Ђајића са мјеста генералног директора Универзитетског клиничког центра Републике Српске, речено је из Владе.
У складу с тим, наводе из Владе, пресуду не могу ни коментарисати, речено је за РТРС.
Подсјећамо, народни посланик и бивши директор УКЦ-а одржао је данас конференцију за новинаре на којој је рекао да је добио пресуду да је незаконито смијењен са позиције директора УКЦ-а.
Република Српска
Ђајић: Тужио сам и добио одлуку да сам незаконито смијењен
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
1 д4
Република Српска
1 д0
Бања Лука
2 д0
БиХ
2 д1
Република Српска
6 ч3
Република Српска
6 ч0
Република Српска
6 ч0
Република Српска
7 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму