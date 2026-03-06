Logo
Огласили се из Владе Српске о случају Владе Ђајића

АТВ

06.03.2026

17:17

Фото: АТВ

Влада Српске није још запримила пресуду у случају смјене Владе Ђајића са мјеста генералног директора Универзитетског клиничког центра Републике Српске, речено је из Владе.

У складу с тим, наводе из Владе, пресуду не могу ни коментарисати, речено је за РТРС.

Подсјећамо, народни посланик и бивши директор УКЦ-а одржао је данас конференцију за новинаре на којој је рекао да је добио пресуду да је незаконито смијењен са позиције директора УКЦ-а.

Владо Ђајић

Република Српска

Ђајић: Тужио сам и добио одлуку да сам незаконито смијењен

Влада Републике Српске

Владо Ђајић

