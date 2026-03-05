ДЕМОС остаје без још једног посланика

Аутор:АТВ
05.03.2026
14:50
Странка ДЕМОС, коју предводи Недељко Чубриловић, остаје без још једног народног посланика у Народној скупштини Републике Српске, јављају бањалучки медији.
Ријеч је о Споменки Стевановић, дугогодишњој блиској сарадници Недељка Чубриловића.
Она је јуче на сједници Предсједништва Градског одбора ДЕМОС-а у Зворник поднијела неопозиву оставку на ту функцију.
Како тврди извор "Српскаинфо" из ДЕМОС-а, Стевановићева је на истој сједници најавила да прелази у СНСД.
"На сједници је најавила да прелази у СНСД. Наводно јој је понуђено да пређе у ту странку, а заузврат ће се наћи на компензационој листи СНСД-а на предстојећим изборима", наводи извор из ДЕМОС-а.
Овим ДЕМОС остаје са само једним послаником у Народна скупштина Републике Српске, иако су након Општих избора 2022. године имали укупно 5.
Подсјећамо, ДЕМОС је у јануару ове године напустио Чедомир Стојановић, чиме је странка остала без јединог посланика у Представничком дому Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине.
Прије тога ДЕМОС су напустила још три посланика у Народној скупштини Републике Српске, као и поједини одборници и страначки функционери, чиме је ова политичка партија у посљедње вријеме претрпјела значајне кадровске губитке.
