ДЕМОС остаје без још једног посланика

АТВ

05.03.2026

14:50

0
Недељко Чубриловић, предсједник ДЕМОС-а
Фото: АТВ

Странка ДЕМОС, коју предводи Недељко Чубриловић, остаје без још једног народног посланика у Народној скупштини Републике Српске, јављају бањалучки медији.

Ријеч је о Споменки Стевановић, дугогодишњој блиској сарадници Недељка Чубриловића.

Она је јуче на сједници Предсједништва Градског одбора ДЕМОС-а у Зворник поднијела неопозиву оставку на ту функцију.

Неда Благојевић

Република Српска

Влада Републике Српске именовала Неду Благојевић за помоћника министра правде

Како тврди извор "Српскаинфо" из ДЕМОС-а, Стевановићева је на истој сједници најавила да прелази у СНСД.

"На сједници је најавила да прелази у СНСД. Наводно јој је понуђено да пређе у ту странку, а заузврат ће се наћи на компензационој листи СНСД-а на предстојећим изборима", наводи извор из ДЕМОС-а.

Овим ДЕМОС остаје са само једним послаником у Народна скупштина Републике Српске, иако су након Општих избора 2022. године имали укупно 5.

Подсјећамо, ДЕМОС је у јануару ове године напустио Чедомир Стојановић, чиме је странка остала без јединог посланика у Представничком дому Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине.

полиција-Република Српска-лисице

Хроника

Шкодом ударио у семафор: Огласила се полиција о незгоди у Бањалуци

Прије тога ДЕМОС су напустила још три посланика у Народној скупштини Републике Српске, као и поједини одборници и страначки функционери, чиме је ова политичка партија у посљедње вријеме претрпјела значајне кадровске губитке.

Spomenka Stevanović

Недељко Чубриловић

demos

СНСД

Народна скупштина Републике Српске

