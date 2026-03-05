Logo
Large banner

Минић: Српска има највећи број пројеката у области путне инфраструктуре

Извор:

СРНА

05.03.2026

14:32

Коментари:

2
Саво Минић
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да ове године Српска има највећи број пројеката у области путне инфраструктуре и да очекује да ће многи бити реализовани.

Минић је изразио наду да ће у наредних 10 до 15 дана бити завршени преговори са страним партнерима којима су дате понуде.

"То су реномиране свјетске фирме које раде по цијелом свијету и с којима, осим извођења радова, желимо да будемо партнери, да нам пренесу и одређена знања, нове технологије, као и да нам помогну у динамици праћења и изградње ауто-путева, као и пројектовања брзог пута од Бијељине до Романије", рекао је Минић.

Он је истакао да се завршава и дио треће траке у оквиру рехабилитације 350 километара путева, те 35 километара заобилазница, а да се непрестано разговара са много партнера из иностранства о дионици коридора "Пет-це" Добој-Модрича, трасама од Бијељине до Брчког и од Брчког до Модриче.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Полетио авион из Дубаија, грађани ће коначно стићи кућама

Минић је навео да је, према његовим информацијама, Брчко дистрикт донио техничко рјешење проласка ауто-пута кроз Брчко и оцијенио да ће то бити велики замах за инвестиције и уређење инфраструктуре.

"Влада је донијела одлуку, што је у поступку јавних набавки ове рехабилитације и заобилазнице, а и уговорени дио ауто-путева. Дио ауто-пута Приједор-Бањалука иде предвиђеном динамиком", изјавио је Минић новинарима на Сокоцу.

Према његовим ријечима, у поступку је рјешавање заобилазнице око Бањалуке, односно првенствено имовинско-правни захтјева и свега онога што је обавеза.

Подијели:

Тагови :

Саво Минић

putevi

infrastruktura

Коментари (2)
Large banner

Више из рубрике

Саво Минић

Република Српска

Минић: Полетио авион из Дубаија, грађани ће коначно стићи кућама

2 ч

0
Жељка Цвијановић, Ана Паулина Луна и Радован Ковачевић

Република Српска

Ковачевић: Радује ме да је конгресменка Луна чула много добрих гласова о Српској

2 ч

0
Саво Минић и Радан Остојић на Соколцу

Република Српска

Минић: Нови Зејтинлик - симбол страдања, али и достојанства Срба

4 ч

0
Фонд ПИО појаснио нова правила за исплату пензије путем пуномоћи

Република Српска

Фонд ПИО појаснио нова правила за исплату пензије путем пуномоћи

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

30

Срби у Њемачкој на мукама: Већ се осјећају посљедице рата

16

29

Ухапшен Фочак са више од килограм дроге

16

18

Ужас! Матеус завршио у болници у Новом Пазару, Вук Драшкић на голу

16

15

Тотални крах бившег принца: Ендруа избацују из још једне резиденције

16

14

Хитно се огласила Зорица Брунцлик!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner