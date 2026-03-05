Минић: Српска има највећи број пројеката у области путне инфраструктуре

Извор:
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да ове године Српска има највећи број пројеката у области путне инфраструктуре и да очекује да ће многи бити реализовани.
Минић је изразио наду да ће у наредних 10 до 15 дана бити завршени преговори са страним партнерима којима су дате понуде.
"То су реномиране свјетске фирме које раде по цијелом свијету и с којима, осим извођења радова, желимо да будемо партнери, да нам пренесу и одређена знања, нове технологије, као и да нам помогну у динамици праћења и изградње ауто-путева, као и пројектовања брзог пута од Бијељине до Романије", рекао је Минић.
Он је истакао да се завршава и дио треће траке у оквиру рехабилитације 350 километара путева, те 35 километара заобилазница, а да се непрестано разговара са много партнера из иностранства о дионици коридора "Пет-це" Добој-Модрича, трасама од Бијељине до Брчког и од Брчког до Модриче.
Минић је навео да је, према његовим информацијама, Брчко дистрикт донио техничко рјешење проласка ауто-пута кроз Брчко и оцијенио да ће то бити велики замах за инвестиције и уређење инфраструктуре.
"Влада је донијела одлуку, што је у поступку јавних набавки ове рехабилитације и заобилазнице, а и уговорени дио ауто-путева. Дио ауто-пута Приједор-Бањалука иде предвиђеном динамиком", изјавио је Минић новинарима на Сокоцу.
Према његовим ријечима, у поступку је рјешавање заобилазнице око Бањалуке, односно првенствено имовинско-правни захтјева и свега онога што је обавеза.
