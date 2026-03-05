Logo
Минић: Полетио авион из Дубаија, грађани ће коначно стићи кућама

Аутор:

АТВ

05.03.2026

14:16

Коментари:

0
Саво Минић
Фото: АТВ

Премијер Републике Српске Саво Минић истакао је данас да је из Дубаија за Сарајево полетио авион са више од 170 грађана БиХ.

"Напори су уродили плодом и грађани ће коначно стићи кућама", рекао је Минић на сједници Владе Републике Српске.

Он каже да су представници институција имали интензивну комуникацију са грађанима БиХ у Дубаију, те да је Влада Републике Српске била спрема да сноси све трошкове како би био омогућен њихов повратак.

