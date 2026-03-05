Минић: Полетио авион из Дубаија, грађани ће коначно стићи кућама

Аутор:АТВ
05.03.2026
14:16
Коментари:0
Премијер Републике Српске Саво Минић истакао је данас да је из Дубаија за Сарајево полетио авион са више од 170 грађана БиХ.
"Напори су уродили плодом и грађани ће коначно стићи кућама", рекао је Минић на сједници Владе Републике Српске.
Он каже да су представници институција имали интензивну комуникацију са грађанима БиХ у Дубаију, те да је Влада Републике Српске била спрема да сноси све трошкове како би био омогућен њихов повратак.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Здравље
2 ч0
Стил
2 ч0
Друштво
2 ч0
Свијет
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму