Узнемирујући снимци: Ракета пала на болницу с бебама

05.03.2026
13:56
Гандијева болница у центру Техерана тешко је оштећена у ваздушним нападима које су, према иранским извјештајима, извеле Сједињене Америчке Државе и Израел.
Снимци са мјеста напада су узнемирујући.
Болничке власти су саопштиле да је специјализовани центар за вантјелесну оплодњу готово потпуно уништен, преноси ТВ "Прес".
У нападу је погођена и оближња стамбена зграда, док су медицински радници хитно евакуисали новорођенчад из инкубатора.
Hospital with newborns hit in Bushehr, Iran.— Parody Jeff (@BackupJeffx) March 4, 2026
Iranian Red Crescent workers show the destroyed neonatal ward.
Israel did this.
Again, Hospitals and schools.
pic.twitter.com/N4Mz5sHJaJ
Снимци објављени након напада приказују медицинско особље како премјешта бебе у кола Хитне помоћи, док су припадници иранског Црвеног полумјесеца извлачили новорођенчад из оштећених болничких просторија.
Портпарол иранског Министарства здравља Хосеин Керманпур рекао је да су пацијенти и медицинско особље били приморани да напусте болницу након експлозија у њеној близини.
"Пацијенте су неговатељи носили у наручју док су излазили на улице испуњене димом након експлозија пројектила у близини болнице", навео је Керманпур у објави на друштвеној мрежи Икс.
Према доступним информацијама, напади су погодили и друге медицинске установе у Техерану, укључујући болнице Хатам ал-Анбија и Мотахари.
🚫🌟🕶️ | Nurses are transferring premature babies after an Israeli bombing of the children's ward at a hospital in Tehran.#Trending #Iran #Dubai #BREAKING pic.twitter.com/b3g1bFqcCz— The Reaction Hub (@thereactionhub_) March 5, 2026
У јужном граду Ахвазу неколико пројектила је пало у близини болнице Абузар, због чега је хитно евакуисан 21 пацијент, међу њима и болесници на интензивној њези.
За њихово премјештање ангажовано је 30 возила Хитне помоћи.
Извјештаји наводе да су погођене и три базе за хитну медицинску помоћ у Сарабу, Чабахару и Хамедану.
Чланица иранског парламента и парламентарне комисије за здравље Фатемех Мохамад Беиги рекла је да је током напада оштећено или уништено пет болница и медицинских центара.
"Овај незаконити чин агресије довео је до разарања здравствених установа, као и до повреда међу студентима и локалним становништвом", навела је она у саопштењу.
Ирански предсједник Масуд Пезешкијан осудио је нападе на цивилну инфраструктуру, истичући да циљање медицинских и образовних установа представља кршење хуманитарних принципа.
Он је позвао међународну заједницу да реагује и осуди такве нападе.
Don't just investigate the girls' school, investigate the attack on the Gandhi Hospital neonatal ward. Investigate the Gaza girls and the Epstein-File girls.— Amelia 🇧🇷 (@Af66Hadi3) March 4, 2026
A child-killing, cannibalistic regime pic.twitter.com/ZR9kgQcc5Z
Генерални директор Светске здравствене организације Тедрос Адханом Гебрејесус изразио је забринутост због оштећења Гандијеве болнице, наглашавајући да здравствене установе морају да буду заштићене у складу са међународним хуманитарним правом.
"Морају да се предузму сви напори како би се спријечило да здравствене установе буду увучене у сукоб", навео је Гебрејесус.
Joint US-Israeli aggressions targeted multiple Iranian cities, severely damaging hospitals, schools, and residential areas. — VPol (@VocalPolitics1) March 4, 2026
￭ Gandhi Hospital in Tehran and Abuzar Children’s Hospital in Ahvaz sustained significant structural and functional damage, including destruction of the… pic.twitter.com/bDTzUdjzDb
