Узнемирујући снимци: Ракета пала на болницу с бебама

Аутор:

АТВ

05.03.2026

13:56

Коментари:

0
Погођена болница у Техерану
Фото: Screenshot / X

Гандијева болница у центру Техерана тешко је оштећена у ваздушним нападима које су, према иранским извјештајима, извеле Сједињене Америчке Државе и Израел.

Снимци са мјеста напада су узнемирујући.

Болничке власти су саопштиле да је специјализовани центар за вантјелесну оплодњу готово потпуно уништен, преноси ТВ "Прес".

У нападу је погођена и оближња стамбена зграда, док су медицински радници хитно евакуисали новорођенчад из инкубатора.

Снимци објављени након напада приказују медицинско особље како премјешта бебе у кола Хитне помоћи, док су припадници иранског Црвеног полумјесеца извлачили новорођенчад из оштећених болничких просторија.

Портпарол иранског Министарства здравља Хосеин Керманпур рекао је да су пацијенти и медицинско особље били приморани да напусте болницу након експлозија у њеној близини.

"Пацијенте су неговатељи носили у наручју док су излазили на улице испуњене димом након експлозија пројектила у близини болнице", навео је Керманпур у објави на друштвеној мрежи Икс.

Према доступним информацијама, напади су погодили и друге медицинске установе у Техерану, укључујући болнице Хатам ал-Анбија и Мотахари.

У јужном граду Ахвазу неколико пројектила је пало у близини болнице Абузар, због чега је хитно евакуисан 21 пацијент, међу њима и болесници на интензивној њези.

За њихово премјештање ангажовано је 30 возила Хитне помоћи.

Извјештаји наводе да су погођене и три базе за хитну медицинску помоћ у Сарабу, Чабахару и Хамедану.

Чланица иранског парламента и парламентарне комисије за здравље Фатемех Мохамад Беиги рекла је да је током напада оштећено или уништено пет болница и медицинских центара.

"Овај незаконити чин агресије довео је до разарања здравствених установа, као и до повреда међу студентима и локалним становништвом", навела је она у саопштењу.

Ирански предсједник Масуд Пезешкијан осудио је нападе на цивилну инфраструктуру, истичући да циљање медицинских и образовних установа представља кршење хуманитарних принципа.

Он је позвао међународну заједницу да реагује и осуди такве нападе.

Генерални директор Светске здравствене организације Тедрос Адханом Гебрејесус изразио је забринутост због оштећења Гандијеве болнице, наглашавајући да здравствене установе морају да буду заштићене у складу са међународним хуманитарним правом.

"Морају да се предузму сви напори како би се спријечило да здравствене установе буду увучене у сукоб", навео је Гебрејесус.

