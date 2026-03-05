Logo
Кина обуставља извоз дизела и бензина

Извор:

Sputnjik

05.03.2026

12:20

Коментари:

Фото: Pexels

Кина је данас наложила највећим домаћим рафинеријама да привремено обуставе извоз дизела и бензина због ескалације конфликта у Персијском заливу који утиче на транзит сирове нафте.

Национална комисија за развој и реформе Кине позвала је рафинерије да одмах прекину потписивање нових уговора и преговарају о отказивању већ договорених испорука, преноси Блумберг.

Торбица

Градови и општине

Пронашла торбу с новцем, тражи власницу да јој врати

Међу погођеним компанијама су "Петро чајна", "Синопек", "ЦНООЦ", "Синохем" и "Џеиђијанг петрохемикал".

Кина је трећи највећи извозник нафтних деривата у Азији, али већину производње користи за домаће потребе.

Индустријски аналитичари истичу да Кина користи систем квота за извоз нафтних деривата како би у ванредним околностима могла да заштити домаће тржиште и енергетску сигурност, а слично је већ поступила у фебруару 2022. када је почео сукоб у Украјини.

Марија Захарова

Свијет

Захарова: Позив Русима да се уздрже од путовања на Косово

Рафинерије у Јапану, Индонезији и Индији већ смањују производњу и обустављају извоз како би очувале унутрашње залихе.

Аналитичари упозоравају да би дуготрајна блокада транспорта енергената преко кључног Ормуског мореуза могла да додатно повећа цијене нафте и доведе до нових инфлаторних притисака у Азији.

Тагови :

Кина

dizel

benzin

Коментари (0)
