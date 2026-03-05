Кина обуставља извоз дизела и бензина

Извор:
Sputnjik
05.03.2026
12:20
Коментари:0
Кина је данас наложила највећим домаћим рафинеријама да привремено обуставе извоз дизела и бензина због ескалације конфликта у Персијском заливу који утиче на транзит сирове нафте.
Национална комисија за развој и реформе Кине позвала је рафинерије да одмах прекину потписивање нових уговора и преговарају о отказивању већ договорених испорука, преноси Блумберг.
Градови и општине
Пронашла торбу с новцем, тражи власницу да јој врати
Међу погођеним компанијама су "Петро чајна", "Синопек", "ЦНООЦ", "Синохем" и "Џеиђијанг петрохемикал".
Кина је трећи највећи извозник нафтних деривата у Азији, али већину производње користи за домаће потребе.
Индустријски аналитичари истичу да Кина користи систем квота за извоз нафтних деривата како би у ванредним околностима могла да заштити домаће тржиште и енергетску сигурност, а слично је већ поступила у фебруару 2022. када је почео сукоб у Украјини.
Свијет
Захарова: Позив Русима да се уздрже од путовања на Косово
Рафинерије у Јапану, Индонезији и Индији већ смањују производњу и обустављају извоз како би очувале унутрашње залихе.
Аналитичари упозоравају да би дуготрајна блокада транспорта енергената преко кључног Ормуског мореуза могла да додатно повећа цијене нафте и доведе до нових инфлаторних притисака у Азији.
Кошарка
51 мин0
Република Српска
53 мин0
Регион
57 мин0
Здравље
1 ч0
Најновије
Најчитаније
13
04
12
53
12
50
12
42
12
42
Тренутно на програму