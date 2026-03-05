Потврђено за АТВ: Полијеће авион из Дубаија са 173 држављана БиХ

Аутор:АТВ
05.03.2026
13:18
Авион Флај Дубаи полијеће за Сарајево, потврдио је за АТВ амбасадор БиХ у Уједињеним Арапским Емиратима (УАЕ) Бојан Ђокић.
Ђокић је истакао да се долазак путника у Сарајево очекује до осам часова по локалном времену.
Он је нагласио да ће бити рефундирани сви трошкови за све туристе који су били букирани у хотелима.
Ђокић је истакао да у Емиратима борави 1.300 држављана БиХ који су се пријавили за евакуацију.
"Наша процјена је да је 400 туриста, имамо поприличан број људи који жели да напусте Дубаи. Они су у тежем положају јер су у хотелима и неким другим смјештајима за разлику људи који овдје живе, њима је лакша ситуација", рекао је Ђокић.
Ђокић је истакао да се у 24 сата смањио број пројектила који се испаљује ка Уједињеним Арапским Емиратима, али да људи психолошки желе да напусте ово подручје.
"Знаћемо вечерас хоће ли Флај Дубаи имати лет и сутра или прекосутра", рекао је Ђокић.
