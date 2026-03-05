Logo
Потврђено за АТВ: Полијеће авион из Дубаија са 173 држављана БиХ

АТВ

05.03.2026

13:18

Авион, лет
Фото: Pixabay/outsideclick

Авион Флај Дубаи полијеће за Сарајево, потврдио је за АТВ амбасадор БиХ у Уједињеним Арапским Емиратима (УАЕ) Бојан Ђокић.

Ђокић је истакао да се долазак путника у Сарајево очекује до осам часова по локалном времену.

Он је нагласио да ће бити рефундирани сви трошкови за све туристе који су били букирани у хотелима.

Ђокић је истакао да у Емиратима борави 1.300 држављана БиХ који су се пријавили за евакуацију.

"Наша процјена је да је 400 туриста, имамо поприличан број људи који жели да напусте Дубаи. Они су у тежем положају јер су у хотелима и неким другим смјештајима за разлику људи који овдје живе, њима је лакша ситуација", рекао је Ђокић.

Бојан Ђокић

Свијет

Ђокић за АТВ: Више од 1.000 држављана БиХ се пријавило за евакуацију из Емирата

Ђокић је истакао да се у 24 сата смањио број пројектила који се испаљује ка Уједињеним Арапским Емиратима, али да људи психолошки желе да напусте ово подручје.

"Знаћемо вечерас хоће ли Флај Дубаи имати лет и сутра или прекосутра", рекао је Ђокић.

"Знаћемо вечерас хоће ли Флај Дубаи имати лет и сутра или прекосутра", рекао је Ђокић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

