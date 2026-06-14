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Бруталан сукоб двије породице: Убијен младић; Фамилије у родбинским везама

Аутор:

АТВ
14.06.2026 21:48

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Мушкарац држи нож
Фото: Pexels/Saif71.com

Двадесетседмогодишњи мушкарац убијен је ножем у тучи двије породице у селу Кобај код Призрена, а у вези са овим случајем ухапшене су двије особе.

У сукобу су учествовале двије породице које су у родбинским везама, а током обрачуна коришћено је хладно оружје, рекао је портпарол такозване косовске полиције за регион Призрен Шаћир Битићи.

Он је додао да је повријеђен отац жртве, педесетседмогодишњи мушкарац.

Приштински медији јављају да су ухапшене двије особе и да је једна од њих малољетник од 16 година, као и да су жртва и осумњичени били рођаци.

Сумња се да је сукоб избио због несугласица у вези са именовањем једне улице у том селу, преноси Срна.

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Тагови :

Убиство

трагедија

туча двије породице

Призрен

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