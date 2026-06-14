Познат идентитет мушкарца убијеног код Велике Кладуше

Аутор:АТВ
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Након данашњег трагичног догађаја у насељу Тодорово у Великој Кладуши, познати су нови детаљи о идентитету страдалог и околностима под којима је пронађено његово тијело.
Према најновијим информацијама које преноси РТВУСК, у дворишту породичне куће пронађено је беживотно тијело Нурије Махмутовића (30) из мјеста Чутурићи код Тодоровске Слапнице. На тијелу страдалог мушкарца пронађене су прострелне ране.
Претходно је портпаролка МУП-а Унско-санског кантона, Азра Малкић, потврдила за Клиx.ба да је полиција одмах по дојави упутила патролу на мјесто догађаја.
Мјесто проналаска тијела је осигурано, а увиђај су обавили истражитељи Сектора криминалистичке полиције.
Дежурни тужилац Тужилаштва УСК је случај оквалификовао као кривично дјело убиство, а с овим дјелом се у везу доводи млађи мушкарац Бењамин Џаферовић (1999) из Велике Кладуше.
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Убиство код Велике Кладуше: Ово је Бењамин Џаферовић за којим је расписана потрага
За њим је званично расписана полицијска потрага и тренутно се налази у бјекству.
Из полиције УСК позивају грађане да, уколико располажу било каквим информацијама које би могле бити од користи у лоцирању осумњиченог Џаферовића или расвјетљавању околности овог убиства, те информације одмах доставе надлежним органима.
Све корисне информације можете јавити директно полицији или позивом на бесплатан број 122.
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