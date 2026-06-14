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Познат идентитет мушкарца убијеног код Велике Кладуше

Аутор:

АТВ
14.06.2026 20:10

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Познат идентитет мушкарца убијеног код Велике Кладуше
Фото: Facebook

Након данашњег трагичног догађаја у насељу Тодорово у Великој Кладуши, познати су нови детаљи о идентитету страдалог и околностима под којима је пронађено његово тијело.

Према најновијим информацијама које преноси РТВУСК, у дворишту породичне куће пронађено је беживотно тијело Нурије Махмутовића (30) из мјеста Чутурићи код Тодоровске Слапнице. На тијелу страдалог мушкарца пронађене су прострелне ране.

Претходно је портпаролка МУП-а Унско-санског кантона, Азра Малкић, потврдила за Клиx.ба да је полиција одмах по дојави упутила патролу на мјесто догађаја.

Мјесто проналаска тијела је осигурано, а увиђај су обавили истражитељи Сектора криминалистичке полиције.

Дежурни тужилац Тужилаштва УСК је случај оквалификовао као кривично дјело убиство, а с овим дјелом се у везу доводи млађи мушкарац Бењамин Џаферовић (1999) из Велике Кладуше.

Бењамин Џаферовић

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За њим је званично расписана полицијска потрага и тренутно се налази у бјекству.

Из полиције УСК позивају грађане да, уколико располажу било каквим информацијама које би могле бити од користи у лоцирању осумњиченог Џаферовића или расвјетљавању околности овог убиства, те информације одмах доставе надлежним органима.

Све корисне информације можете јавити директно полицији или позивом на бесплатан број 122.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Нурија Махмутовић

Бењамин Џаферовић

Велика Кладуша

Убиство код Велике Кладуше

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