Огласила се полиција о убиству у Великој Кладуши: Расписана потрага за мушкарцем (27)

Аутор:АТВ
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Мушкарац, чије је тијело пронађено у насељу Тодорово код Велике Кладуше, убијен је, а потрага је расписана за Џ. Б. /27/ који се доводи у везу са тим, потврђено је у МУП-у Унско-санског кантона.
Портпарол кантоналног МУП-а Азра Малкић рекла је да је тужилац овај догађај оквалификовао као кривично дјело убиство.
"У вези с извршењем наведеног кривичног дјела доводи се лице Џ. Б, рођен 1999. године у Великој Кладуши, гдје је и настањен. За њим је расписана потрага", изјавила је Малкићева за "Аваз".
Она је навела да је тијело убијеног мушкарца јутрос пронађено и да је одмах по дојави о томе полиција изашла на лице мјеста.
Под надзором кантоналног Тужилаштва, полицијски службеници су извршили увиђај.
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