Logo

Огласила се полиција о убиству у Великој Кладуши: Расписана потрага за мушкарцем (27)

Аутор:

АТВ
14.06.2026 17:03

Коментари:

0
Огласила се полиција о убиству у Великој Кладуши: Расписана потрага за мушкарцем (27)

Мушкарац, чије је тијело пронађено у насељу Тодорово код Велике Кладуше, убијен је, а потрага је расписана за Џ. Б. /27/ који се доводи у везу са тим, потврђено је у МУП-у Унско-санског кантона.

Портпарол кантоналног МУП-а Азра Малкић рекла је да је тужилац овај догађај оквалификовао као кривично дјело убиство.

"У вези с извршењем наведеног кривичног дјела доводи се лице Џ. Б, рођен 1999. године у Великој Кладуши, гдје је и настањен. За њим је расписана потрага", изјавила је Малкићева за "Аваз".

Она је навела да је тијело убијеног мушкарца јутрос пронађено и да је одмах по дојави о томе полиција изашла на лице мјеста.

Под надзором кантоналног Тужилаштва, полицијски службеници су извршили увиђај.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Велика Кладуша

Убиство код Велике Кладуше

Хорор у Великој Кладуши

Коментари (0)

Прочитајте више

Аутомобил полиције ФБиХ

Хроника

Убиство код Велике Кладуше: Трага се за починиоцем

5 ч

0
Ухапшен Бањалучанин: Вријеђао радника кладионице, па бјежао од полиције

Хроника

Ухапшен Бањалучанин: Вријеђао радника кладионице, па бјежао од полиције

1 седм

0
Опљачкана још једна кладионица: Маскирани разбојник однио око 2.000 КМ

Хроника

Опљачкана још једна кладионица: Маскирани разбојник однио око 2.000 КМ

1 седм

1
У Кладарима код Српца одржани "дани поља стрних жита"

Градови и општине

У Кладарима код Српца одржани "Дани поља стрних жита"

1 седм

0

Више из рубрике

Требињски одборник ударио суграђанку, пријавио да је потом претучен

Хроника

Требињски одборник ударио суграђанку, пријавио да је потом претучен

3 ч

2
Аутомобил полиције ФБиХ

Хроника

Убиство код Велике Кладуше: Трага се за починиоцем

5 ч

0
Жену претукао бивши надређени којег је пријавила за сексуално узнемиравање, обавијештена и полиција

Хроника

Жену претукао бивши надређени којег је пријавила за сексуално узнемиравање, обавијештена и полиција

7 ч

0
ријека Тиса

Хроника

Двојица мушкараца нестала у Тиси, сумња се да су се утопили

8 ч

0

  • Најновије

20

10

Познат идентитет мушкарца убијеног код Велике Кладуше

20

04

Нова трагедија на ријеци: Пронађена тијела двојице мушкараца

19

31

Цвијановић: Нисам ни руска, ни америчка подморница, већ увијек и заувијек човјек Српске

19

28

Помагао људима које чак ни не познаје: Раде Борковић дао крв више од 130 пута

19

24

Студентске анкете као алат за унапрјеђење наставе

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима