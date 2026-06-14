Жену претукао бивши надређени којег је пријавила за сексуално узнемиравање, обавијештена и полиција

Аутор:АТВ
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Жена из Сарајева, инидијала Т. С., претучена је прекјуче у насељу Маријин Двор.
У изјави за Klix.ba рекла је да ју је претукао мушкарац Е. Ч. из Сарајева, који је иначе њен бивши надређени.
Како нам је појаснила, она је раније против њега поднијела пријаву одјелу људских ресурса банке у којој су заједно радили, након чега је покренут и судски поступак.
У међувремену, Е. Ч., како она тврди, на све начине покушава да је престраши и у оправданом је страху за свој живот након догађаја.
Прије него што ју је прекјуче претукао, Е. Ч. ју је дуже вријеме малтретирао тако што јој је уништавао дијелове аутомобила, остављао анонимне поруке, а прије посљедњег физичког напада покушао ју је ударити аутомобилом. Након тога је изашао из возила и, прича она, ударао је по лицу, тијелу, рукама и ногама.
Све се одвијало у присуству њеног малољетног дјетета, које је нападач такође покушао ударити. У том тренутку појавила се и његова супруга А. А. Ч., која је почела псовати и вријеђати и њу и њеног седмогодишњег сина, који је био у стању тешког шока.
"Снимала га је телефоном, иживљавала се над дјететом и вријеђала га говорећи му да је 'коњ' и упућујући му сличне погрдне ријечи. Ја оправдано очекујем да се и против ње покрене барем прекршајни поступак", наводи огорчена Т. С.
Након овог стравичног догађаја, она је у стању шока превезена на Клинички центар Универзитета у Сарајеву (КЦУС), гдје су јој констатоване лаке тјелесне повреде.
Т. С. истиче да се након свега дубоко брине за своју личну сигурност, као и за сигурност свог малољетног сина.
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