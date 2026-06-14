Требињски одборник ударио суграђанку, пријавио да је потом претучен

Аутор:Бојан Носовић
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Синоћ се догодио тежак инцидент у требињском Дому младих када је одборник у овом граду ударио суграђанку.
Како АТВ сазнаје ради се о Зорану Пологошу, одборнику НДП-а у Скупштини града Требиња, једном од директора Електро- Херцеговине и бившем народном посланику ПДП-а.
Он је синоћ након пројекције филма насрнуо на једну жену, а о свему се огласила полиција.
"Полицијска станица Требиње је 13.јуна 2026. године запримила пријаву да је лице иницијала З.П. физички напало лице иницијала С.Б. О догађају је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Требињу које је догађају квалификовало као кривично дјело "Тјелесна повреда" из члана 131. Кривичног законика Републике Српске. Након комплетирања предмета против лица иницијала З.П. Окружном јавном тужилаштву у Требињу ће бити поднесен извјештај о почињеном кривичном дјелу "Тјелесна повреда", наводе из ПУ Требиње.
Како је речено из полиције, он је истовремено поднио пријаву да га је напало више лица.
"Такође, лице иницијала З.П. је истовремено поднијело пријаву да га је напало више лице. Спроведеним мјерама и радњама полицијски службеници су утврдили да је једно малољетно лице напало лице иницијала З.П. чиме је починило кривично дјело "Тешка тјелесна повреда". Након саслушања свих лица и спроведених свих мјера које је наложило Окружно јавно тужилаштво у Требињу биће поднесен извјештај против малољетника због наведеног кривичног дјела", наводе
Како АТВ незванично сазнаје, једно од лица које га је напало је син од жене која га је пријавила за напад.
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