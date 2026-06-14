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Тапете скинуте, графити остали: Пролаз код Делте у Бањалуци враћен на старо

Аутор:

АТВ
14.06.2026 20:38

Коментари:

4
Тапете скинуте, графити остали: Пролаз код Делте у Бањалуци враћен на старо
Фото: Glas Srpske

Декоративне фолије које су у мају постављене у подземном пролазу код Тржног центра “Делта Планет” више нису на зидовима.

Фолије су скинуте, њихови згужвани остаци тренутно се налазе на поду пролаза, а за сада није познато ко их је уклонио.

Подсјећамо, пролаз је недавно дјелимично уређен постављањем декоративних фолија са модерним мотивима, с циљем да се поправи изглед једног од фреквентнијих пјешачких пролаза у граду.

(Глас Српске)

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Тагови :

Бањалука

Делта Бањалука

Пролаз код Делте

Коментари (4)

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