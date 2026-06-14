Тапете скинуте, графити остали: Пролаз код Делте у Бањалуци враћен на старо

Аутор:АТВ
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Декоративне фолије које су у мају постављене у подземном пролазу код Тржног центра “Делта Планет” више нису на зидовима.
Фолије су скинуте, њихови згужвани остаци тренутно се налазе на поду пролаза, а за сада није познато ко их је уклонио.
Подсјећамо, пролаз је недавно дјелимично уређен постављањем декоративних фолија са модерним мотивима, с циљем да се поправи изглед једног од фреквентнијих пјешачких пролаза у граду.
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