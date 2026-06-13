Контејнери у Бањалуци ометају прегледност пјешачког прелаза

Аутор:Магдалена Глигић
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Прелазак улице на обиљеженом мјесту требало би да буде најбезбједнији начин кретања пјешака, али непрописно постављени контејнери, често смјештени непосредно уз зебру, изазивају забринутост грађана. Због смањене прегледности, возачи често не виде пјешаке који прелазе улицу.
"Ја мислим да је тотално небезбједан. Овде морате ово склонити дефинитивно, због дјеце, због Европе због Борца, биће сад људи ту пуно, и људи и дешавања и свега“, казао је за нашу телевизију један од грађана.
Нису забринути само возачи, и пјешаци кажу како је прелазак често небезбједан и опасан.
"Плашим се, плашим се. Није баш безбједно, мораш гледати бити опрезан“, казао је грађанин јер како каже рјешење је у измјештању контејнера на друго мјесто.
„Ставило је овде гдје баш није мјесто. Негдје ставити на друго мјесто а не овдје“.
Питали смо Градску управу ко, како и на који начин доноси одлуке о постављању контејнера и добили одговор. Кажу све је у складу са Законом и ако грађанима сметају контејнери нека се жале писменим путем.
"Наше одјељење за комуналне послове заиста има добру стратегију, има добар распоред, тачно идентификују гдје су највећи проблеми. Сваки дан радимо анализу возимо се по граду да видимо шта се дешава“, тврди градски менаџер, Мирна Савић Бањац.
По Борику возања, изгледа, није било.
И док се од грађана очекују упити, молбе и жалбе, надлежни спавају. Не баш тако давно Драшко Станивуковић жалио се на распоред контејнера у Бањалуци.
Подсјећамо, у вријеме док још увијек није био градоначелник Бањалуке, Драшко Станивуковић је често критиковао мјеста на којима су постављени контејнери.
Доласком на мјесто градоначелника овај проблем није ријешио. Чак је и горе.
Питали смо стручњаке да ли су овакви пјешачки прелази безбједни за пјешаке?"
Одговор је нису.
„Оно што ми апелујемо је да под хитно изађу надлежно одјељење и представници комуналног одјељења и виде да је ово непрописно да ово угрожава безбједност и саобраћаја али и безбједност пјешака и да се ово дислоцира на другу локацију. Ево видимо овде ова два контејнера тренутно заустављају и прегледност возила који долазе из овог смјера а пјешаци ако би били овдје на самом почетку пјешачког прелаза возила из супротног смјера од ова два контејнера уопште не виде пјешаке што може знатно угрозити пјешаке приликом преласка преко коловоза“, рекао је Миленко Јаћимовић, стручњак за безбједност саобраћаја.
Надлежно одјељење и саобраћајна инспекција су дужни да изађу на терен и раде у корист грађана и њихових потреба те да обезбједе сигуран саобраћај истиче Јаћимовић.
Из МУП-а Републике Српске поражавајућа статистика у овој години.
Министарство унутрашњих послова је ове године евидентирало 41 саобраћајну незгоду која се десила на пјешачким прелазима у Републици Српској. У истом периоду претходне године, евидентирано је 28 саобраћајних незгода на пјешачким прелазима.
Док надлежни не уклоне контејнере, грађанима не преостаје ништа друго него да погледају опрезно и више пута прије него покушају прећи улицу.
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