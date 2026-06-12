Хаос у Бањалуци: Аутомобили се као чамци пробијају кроз воду

Аутор:АТВ
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Испод надвожњака у бањалучком насељу Залужани након јучерашњих падавина дошло је до задржавања веће количине воде, те је саобраћај био отежан.
Улица Ненада Костића имала је коловоз у потпуности прекривен водом, а возила су се кретала успорено.
Вода се накупила испод надвожњака, стварајући својеврсно језеро на саобраћајници.
"Возачи су били приморани на додатни опрез како би избјегли оштећења возила и могуће незгоде. Овакве ситуације често настају у овом дијелу и када падавине нису обилне”, упозорио је један мјештанин.
Како додаје надлежне службе упознате су са свим проблемима у овој улици, пишу "Независне".
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