На иницијативу СНСД-а изграђено дјечије игралиште у бањалучком насељу Чаире

Аутор:Магдалена Глигић
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У кругу Основне школе "Јован Цвијић" у бањалучком насељу Чаире на радост многобројне дјеце али и родитеља отворено је дјечије игралиште. Било је и изазова, али и много посла.
„Правили смо реконструкцију старог, међутим све је то било дотрајало па смо све морали ново правити од почетка до краја“, рекао је Стојић Драган, предсједник мјесне заједнице.
„Дуги низ година смо покушавали да направимо ово школско игралиште, да направимо атлетску стазу јер ово је школа једина у Бањалуци која има атлетску стазу нисмо успјели захваљујући кабинету предсједника и иницијативи нашег бившег ученика Богољуба Зељковића ми смо то данас урадили“, казала је директорица ОШ „Јован Цвијић“, Мила Чудић.
Мјештани овог насеља нису крили радост због тога што је ово девастирано игралиште занемарено од стране Града Бањалука потпуно реконструисано.
„Дјеца су одушевљена ево видите колико их има у животу нисам видио оволико дјеце. Презадовољни, овде је прије било баш уништено, неуредно сад је супер“.
"Јако лијепо, баш смо сретни и задовољни. Баш је дивно. Биће за дјецу одлично али и за баке када дођу чувати".
"Имам двоје унучади и због њих ми је баш пуно драго".
Захваљујући подршци кабинета предсједника Републике Српске, а на иницијативу СНСД-а ово игралиште засијало је пуним сјајем.
„Данас смо се окупили и овим показујемо да СНСД највише мисли на породицу, и да је породица најважнија у систему СНСД-а. Заиста је предивно да видимо данас овде толико дјеце које уживају у овом игралишту“, поручио је Игор Додик, организациони секретар СНСД-а.
У оквиру пројекта изградње 50 игралишта у Републици Српској ово је прво које је израђено. Игралиште је обогаћено модерним справама за игру и рекреацију.
„Ово само потврђује однос према политикама које је раније СНСД утврдио а то је на првом мјесту да је здравље дјеце, уредна породица демографија и све оно што чини здраво одрастање наше дјеце“, поручио је предсједник ГрО СНСД-а Бањалука, Горан Маричић.
„Ми желимо да је породица на првом мјесту да, су дјеца на првом мјесту и свако дијете у Бањалуци заслужује прије свега безбједно модерно игралиште“, казао је одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука, Богољуб Зељковић.
Дјечији осмијеси, сретна лица, граја и игра говоре више од хиљаду ријечи, а СНСД-а наставља да одговорно води социјалну политику и бригу о најмлађима а на корист свих грађана Републике Српске.
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