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Грађанима стигла хитна СМС упозорења; Србија на удару олује – стиже хаос

Аутор:

АТВ
14.06.2026 17:09

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Облачно вријеме и олуја
Фото: Pexels

РХМЗ је активирао СМС хитна упозорења због грмљавинског невремена које се очекује у више дијелова Србије, уз пљускове, град и олујни вјетар, најприје у Војводини, а затим и у централним крајевима.

Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) покренуо је у 16 часова процедуре за пренос СМС хитних информација грађанима усљед грмљавинског невремена које се до краја дана очекује на дијеловима територије Србије.

"Будите на опрезу и пратите информације надлежних органа", наведено је на сајту РХМЗ-а.

РХМЗ је такође упозорио да се јаки конвективни развоји са југа Мађарске премјештају ка сјеверу Војводине, Бачкој, па се на овом подручју у наредних пола сата очекују интензивни пљускови са грмљавином, градом и олујним вјетром у зони пљускова.

Грађанима стигла хитна СМС упозорења
Грађанима стигла хитна СМС упозорења

Тенденција даљег премјештања је ка сјеверном и средњем Банату. РХМЗ је претходно саопштио да се данас послије подне у Војводини очекује образовање линијског грмљавинског система који ће условљавати пљускове, грмљавину, локално град и олујни ветар са ударима преко 60 km/h.

Касније у току вечери очекује се премјештање овог грмљавинског система преко западне Србије, Београда, Шумадије, Поморавља, Борског, Браничевског и Зајечарског округа даље ка Румунији и Бугарској, док ће се у другом дијелу ноћи ка понедјељку смањити ризик од непогода на наведеном подручју.

Пљускови и грмљавине који се очекују вечерас у појединим дијеловима Београда краткотрајно могу бити интензивнији, уз град и олујни вјетар.

Наранџасти метео-аларм, који означава опасно вријеме, на снази је у Београду, Срему, Банату и Бачкој, преноси Танјуг.

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Тагови :

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