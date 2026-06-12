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Јак земљотрес погодио Србију

Аутор:

АТВ
12.06.2026 18:45

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Најновија, ударна вијест
Фото: ATV

Земљотрес магнитуде 3 степени Рихтера забиљежен је данас у 18.23 часова, на подручју Србије.

По ЕМСЦ био је на 22 километра од Крагујевца.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је у близини Кнића, на око 15 километара од његовог центра, при географским координатама ширине 44.05 и дужине 20.64.

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 10 километара испод површине земље.

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.

(Телеграф)

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Тагови :

Земљотрес

Србија

потрес

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