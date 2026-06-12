Јак земљотрес погодио Србију

Аутор:АТВ
Коментари:0
Земљотрес магнитуде 3 степени Рихтера забиљежен је данас у 18.23 часова, на подручју Србије.
По ЕМСЦ био је на 22 километра од Крагујевца.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је у близини Кнића, на око 15 километара од његовог центра, при географским координатама ширине 44.05 и дужине 20.64.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 10 километара испод површине земље.
За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.
(Телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
20
43
20
35
20
27
20
23
20
20
Тренутно на програму